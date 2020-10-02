Petrol ve altın fiyatları geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla doların güçlenmesi altın fiyatlarını aşağıya çekti ve ons altın yükseldiği 1,911 dolardan geri döndü.
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatlarındaki gerileme de, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığınıaçıklamasının ardından hız kazandı, Brent petrolün varil fiyatı 40 doların da altına geriledi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 3.00 düşüşle 39.49 dolar,Batı Teksas yüzde 3.02 düşüşle 37.62 dolar,altın yüzde 0.06 düşüşle 1,906.97 dolar,gümüş yüzde 0.04 düşüşle 23.78 dolar,bakır yüzde 5.14 düşüşle 6,342.50 dolar,platin yüzde 1.08 düşüşle 890.83 dolar,paladyum yüzde 0.54 düşüşle 2,315.67 dolar düzeyindeydi.Doların da yükselmesinin etkisiyle iç piyasada gram altın 477 liraya, çeyrek altın 782 liraya, Cumhuriyet altını da 3,113 liraya yükseldi.Ünlü & Co/DAHA analizinde, "Ons altın 1,900 doların üzerini test ediyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Hafta başında 94.5 seviyesinin üzerinde olan dolar endeksinin yönünü aşağı çevirmesi değerli metallerin güç kazanmasını sağlarken ons altın yaklaşık bir haftalık aranın ardından bir kez daha 1,900 doların üzerini test etmeye başladı. "ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından da altının sınırlı şekilde destek bulduğunu görüyoruz. "1,890 doların üzerinde kalınması durumunda 1912 ve 1920 doların teknik açıdan sonraki hedefler olduğunu düşünmeye ise devam ediyoruz. "Bugün açıklanacak olan ABD istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması ve dolar üzerinde baskı oluşturması durumunda bunun da altın lehine hareketi desteklemesini bekleriz."Diğer taraftan ABD Kongresi'nde üzerinde çalışılan teşvik paketinde somut adım atılması durumunda bunun da altın fiyatları açısından itici bir güç olacağını düşünüyoruz. "Her ne kadar Temsilciler Meclisi 2.2 trilyon dolarlık pakete onay vermiş olsa da anlaşmazlıkların sürmesi nedeniyle paketin Senato'dan geçmesi beklenmiyor."
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:25 - Kaynak: DHA
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