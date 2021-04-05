Petrol ve altın fiyatları geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarını Mayıs ayından itibaren kademeli olarak gevşetme konusunda anlaşmasının petrol fiyatları geriledi.

ABD ekonomisinde hızlı toparlanmaya yönelik iyimserliği artmasının da etkisiyle ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle altın fiyatları da geriledi.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 2.43 düşüşle 63.08 dolar,Batı Teksas yüzde 2.71 düşüşle 59.68 dolar,altın yüzde 0.18 düşüşle 1,726.54 dolar,gümüş yüzde 0.43 düşüşle 24.85 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 0.11 düşüşle 1,213.46 dolar,paladyum yüzde 0.07 artışla 2,671.07 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 742 liraya, Cumhuriyet altını da 2,954 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde şöyle denildi: "Şikago mısır vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi ve küresel yemlik hububat arzına ilişkin endişelerin fiyatların temelini oluşturmasıyla birlikte geçen hafta 2013'ten bu yana en yüksek seviyede seyretti."Rusya, koronavirüs salgını sırasında yüksek gıda fiyatları enflasyonunu azaltmak amacıyla geçen ay buğday ihracat vergisini iki katına çıkarıp ton başına 50 euroya çıkardı. Vergi, 15-28 Şubat tarihlerinde tonu 25 euro düzeyindeydi."Çin, yükselen mısır fiyatları ile birlikte yemlik tahıl arzını artırmak için bu hafta devlet rezervlerinden yem üreticilerine satılmak üzere 2 milyon ton pirinç çıkardı. Ülkenin mısır fiyatları, azalan stoklar ve azalan üretim nedeniyle ortaya çıkan arz endişeleri nedeniyle bu yılın başlarında rekor seviyelere ulaştı."ABD Tarım Bakanlığı (USDA), 2021-22 pazarlama yılı için ABD mısır ekiminin 91.1 milyon dönüm olarak tahmin edildiğini, ülkedeki soya fasulyesinin 2021-22 için 87.6 milyon dönümlük alanda görüldüğünü söyledi."USDA, Şubat Görünümü Forumu'nda mısır altındaki alanın 2019-20'den 92 milyon dönümlük artışla 2021-22 dönemi arasında 92 milyon dönümlük bir artış göstereceğini tahmin ederken, soya fasulyesinin 6.9 milyon dönüm artışla 90 milyon dönümlük olacağı tahmin ediliyor."Mısır fiyatı, dün 584.25 seviyesine kadar yaşanan ani yükselişin ardından şiddetli kar satışına maruz kaldı. 557.45 seviyesine kadar geri çekilen fiyat, bugün güne hafif satıcılı başladı. 557.45 seviyesine tutunan fiyat için satış baskısının sürmesi halinde 542.20 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Tersi durumda 572.30 seviyesi direnç olarak izlenebilir."Soya fiyatı, yaşadığı ani yükselişin ardından 1460.00 Seviyesini test etmiş ve ardından 1399.15 seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bugün güne pozitif başlayan fiyat 30 günlük ortalamasına ve kanal desteğine tutunuyor. Fiyatta pozitif görünüm devam ederse 1434.60 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1399.15 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi altına geçilmesi ile satışlar hız kazandı. Gelen güçlü satış baskısı 120.00 destek bölgesine yakın işlem gören kahvede, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 118.70/ 116.40 seviyeleri takip edilebilir. Tepki alımları gelmesi durumunda ise 122.20 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

"Pamukta, 81.15 direnç bölgesinin geçilememesinin ardından yükselen trend desteğine doğru satış baskısı yaşandı. Trend desteğinden gelen tepki alımlar ile hafif alıcılı seyir izlenen pamukta, 79.80 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası tekrar edebilecek satış baskısında 77.30 ana destek seviyesi takip edilebilir."