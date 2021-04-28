Petrol ve altın fiyatları geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) küresel yakıt talebinde güçlü toparlanma olacağına ilişkin beklentilerine karşın, Hindistan'daki Covid-19 vakalarındaki hızlı yükseliş ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi.