Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin, "ekonomiye daha çok destek" çağrılarına karşın, piyasalara beklenen likiditenin sürülmemesi, altın üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Bu gelişmeler öncesi 1,870 dolara kadar toparlanan altının ons fiyatı, bu düzeylerin hemen altında yatay hareket ediyor.