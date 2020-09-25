Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin, "ekonomiye daha çok destek" çağrılarına karşın, piyasalara beklenen likiditenin sürülmemesi, altın üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı, System.String[]

ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin, "ekonomiye daha çok destek" çağrılarına karşın, piyasalara beklenen likiditenin sürülmemesi, altın üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

Bu gelişmeler öncesi 1,870 dolara kadar toparlanan altının ons fiyatı, bu düzeylerin hemen altında yatay hareket ediyor.

ABD'de haftalık ham petrol stoklarının 2 milyon 325 bin varil beklentilere karşın, 1.6 milyon varil azaldığının açıklanması sonrasında hafif toparlanan, ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 40 doların, Brent petrolün varil fiyatı da 42 doların üzerine döndü.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.83 artışla 42.61 dolar,Batı Teksas yüzde 0.72 artışla 40.75 dolar,altın yüzde 0.01 artışla 1,868.20 dolar,gümüş yüzde 0.49 düşüşle 23.05 dolar,bakır yüzde 2.55 artışla 6,595.50 dolar,platin yüzde 0.86 artışla 859.12 dolar,paladyum yüzde 0.13 artışla 2,241.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 458 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,013 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, doların önemli para birimleri karşısındaki kazançları ve ABD tarafında sektörel büyümeyi işaret eden veriler eşliğinde, altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi derinleştirdiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Dün ise doların risk iştahındaki gerilemeden kaynaklı güvenli varlık talebiyle güçlü duruşunu beşinci gününde de sürdürürken, ons altında satış baskılarının devam ettiği gözlendi. "Öte yandan, ABD Başk"anı Donald Trump yönetimi ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarısı üzerinde anlaşmaya varmaları da altını zayıflatan bir diğer unsur oldu. "Kontratta satış baskısının sürmesi halinde kayıplar derinleşebileceği gibi yaşanılan ciddi geri çekilme sonrasında tepki alımları da görebiliriz. "Haftanın son işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."Güne düşüşle başlayan ve gün içinde de satıcılı bir seyir izleyen kontrat günü ekside noktaladı."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Petrol, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları hafif toparlandı - Son Dakika Ekonomi

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