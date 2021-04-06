Petrol ve altın fiyatları toparlandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, sert düşen petrol fiyatları ve ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları toparlandı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 2.79 artışla 64.04 dolar,Batı Teksas yüzde 3.21 artışla 60.68 dolar,altın yüzde 0.90 artışla 1,743.83 dolar,gümüş yüzde 1.41 artışla 25.24 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 2.63 artışla 1,244.28 dolar,paladyum yüzde 0.96 artışla 2,688.41 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,982 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, "Şikago mısır vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi ve küresel yemlik hububat arzına ilişkin endişelerin fiyatların temelini oluşturmasıyla birlikte geçen hafta 2013'ten bu yana en yüksek seviyede seyretti" denildi ve şöyle devam edildi: " Rusya , koronavirüs salgını sırasında yüksek gıda fiyatları enflasyonunu azaltmak amacıyla geçen ay buğday ihracat vergisini iki katına çıkarıp ton başına 50 avroya çıkardı. Vergi, 15- 28 Şubat tarihlerinde 25 euro/ ton idi."Çin, yükselen mısır fiyatları ile birlikte yemlik tahıl arzını artırmak için bu hafta devlet rezervlerinden yem üreticilerine satılmak üzere 2 milyon ton pirinç çıkardı. Ülkenin mısır fiyatları, azalan stoklar ve azalan üretim nedeniyle ortaya çıkan arz endişeleri nedeniyle bu yılın başlarında rekor seviyelere ulaştı." ABD Tarım Bakanlığı, 2021-22 pazarlama yılı için ABD mısır ekiminin 91,1 milyon dönüm olarak tahmin edildiğini, ülkedeki soya fasulyesinin 2021-22 için 87,6 milyon dönümlük alanda görüldüğünü söyledi."USDA, Şubat Görünümü Forumu'nda mısır altındaki alanın 2019-20'den 92 milyon dönümlük artışla 2021-22 dönemi arasında 92 milyon dönümlük bir artış göstereceğini tahmin ederken, soya fasulyesinin 6,9 milyon dönüm artışla 90 milyon dönümlük olacağı tahmin ediliyor. " Mısır fiyatı, dün 584.25 seviyesine kadar yaşanan ani yükselişin ardından şiddetli kar satışına maruz kaldı. 557.45 seviyesine kadar geri çekilen fiyat, bugün güne hafif satıcılı başladı. 557.45 seviyesine tutunan fiyat için satış baskısının sürmesi halinde 542.20 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Tersi durumda 572.30 seviyesi direnç olarak izlenebilir."Soya fiyatı, yaşadığı ani yükselişin ardından 1460.00 Seviyesini test etmiş ve ardından 1399.15 seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bugün güne pozitif başlayan fiyat 30 günlük ortalamasına ve kanal desteğine tutunuyor. Fiyatta pozitif görünüm devam ederse 1434.60 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1399.15 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi altına geçilmesi ile satışlar hız kazandı. Gelen güçlü satış baskısı 120.00 destek bölgesine yakın işlem gören kahvede, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 118.70/ 116.40 seviyeleri takip edilebilir. Tepki alımları gelmesi durumunda ise 122.20 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

"Pamukta, 81.15 direnç bölgesinin geçilememesinin ardından yükselen trend desteğine doğru satış baskısı yaşandı. Trend desteğinden gelen tepki alımlar ile hafif alıcılı seyir izlenen pamukta, 79.80 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası tekrar edebilecek satış baskısında 77.30 ana destek seviyesi takip edilebilir."