Petrol ve altın fiyatları toparlandı - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları toparlandı

06.04.2021 17:53
Petrol ve altın fiyatları toparlandı, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, sert düşen petrol fiyatları ve ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+), uyguladıkları petrol üretim kısıntılarını, Mayıs'tan itibaren kademeli olarak hafifletme kararının ardından, sert düşen petrol fiyatları ve ABD ekonomisindeki güçlü toparlanma işaretlerine karşın, ABD Hazine tahvil getirilerinin yakın zamanda ulaştığı zirveden düşmesinin etkisiyle doların zayıflamasına bağlı olarak, altın fiyatları toparlandı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 2.79 artışla 64.04 dolar,Batı Teksas yüzde 3.21 artışla 60.68 dolar,altın yüzde 0.90 artışla 1,743.83 dolar,gümüş yüzde 1.41 artışla 25.24 dolar,bakır yüzde 0.05 düşüşle 8.805.00 dolar,platin yüzde 2.63 artışla 1,244.28 dolar,paladyum yüzde 0.96 artışla 2,688.41 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 750 liraya, Cumhuriyet altını da 2,982 liraya yükseldi.ALB Forex araştırma ekibinin günlük tarımsal emtia bülteninde, "Şikago mısır vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi ve küresel yemlik hububat arzına ilişkin endişelerin fiyatların temelini oluşturmasıyla birlikte geçen hafta 2013'ten bu yana en yüksek seviyede seyretti" denildi ve şöyle devam edildi: " Rusya, koronavirüs salgını sırasında yüksek gıda fiyatları enflasyonunu azaltmak amacıyla geçen ay buğday ihracat vergisini iki katına çıkarıp ton başına 50 avroya çıkardı. Vergi, 15- 28 Şubat tarihlerinde 25 euro/ ton idi."Çin, yükselen mısır fiyatları ile birlikte yemlik tahıl arzını artırmak için bu hafta devlet rezervlerinden yem üreticilerine satılmak üzere 2 milyon ton pirinç çıkardı. Ülkenin mısır fiyatları, azalan stoklar ve azalan üretim nedeniyle ortaya çıkan arz endişeleri nedeniyle bu yılın başlarında rekor seviyelere ulaştı." ABD Tarım Bakanlığı, 2021-22 pazarlama yılı için ABD mısır ekiminin 91,1 milyon dönüm olarak tahmin edildiğini, ülkedeki soya fasulyesinin 2021-22 için 87,6 milyon dönümlük alanda görüldüğünü söyledi."USDA, Şubat Görünümü Forumu'nda mısır altındaki alanın 2019-20'den 92 milyon dönümlük artışla 2021-22 dönemi arasında 92 milyon dönümlük bir artış göstereceğini tahmin ederken, soya fasulyesinin 6,9 milyon dönüm artışla 90 milyon dönümlük olacağı tahmin ediliyor. "Mısır fiyatı, dün 584.25 seviyesine kadar yaşanan ani yükselişin ardından şiddetli kar satışına maruz kaldı. 557.45 seviyesine kadar geri çekilen fiyat, bugün güne hafif satıcılı başladı. 557.45 seviyesine tutunan fiyat için satış baskısının sürmesi halinde 542.20 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Tersi durumda 572.30 seviyesi direnç olarak izlenebilir."Soya fiyatı, yaşadığı ani yükselişin ardından 1460.00  Seviyesini test etmiş ve ardından 1399.15 seviyesine kadar geri çekilme yaşamıştı. Bugün güne pozitif başlayan fiyat 30 günlük ortalamasına ve kanal desteğine tutunuyor. Fiyatta pozitif görünüm devam ederse 1434.60 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1399.15 seviyesi destek konumunda bulunuyor."Kahve, oluşan ikili tepe formasyonunun boyun çizgisi altına geçilmesi ile satışlar hız kazandı. Gelen güçlü satış baskısı 120.00 destek bölgesine yakın işlem gören kahvede, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 118.70/ 116.40 seviyeleri takip edilebilir. Tepki alımları gelmesi durumunda ise 122.20 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir.

"Pamukta, 81.15 direnç bölgesinin geçilememesinin ardından yükselen trend desteğine doğru satış baskısı yaşandı. Trend desteğinden gelen tepki alımlar ile hafif alıcılı seyir izlenen pamukta, 79.80 ilk direnç bölgesi olarak izlenebilir. Olası tekrar edebilecek satış baskısında 77.30 ana destek seviyesi takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Mayıs, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları toparlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin tehditvari paylaşımına İYİ Parti'den 'tokatlı' yanıt Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Adana'da bodrumunda timsah besleyen esnaf ekipleri şaşkınlığa uğrattı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti
Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçlarında ev sahibi ekipler güldü! Göztepe, Rize'yi 2-0'la geçerken, Karagümrük de Hatay'ı 1-0 mağlup etti         
19:00
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
İşte anne yüreği! Kazada yaralandı, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti İşte anne yüreği! Kazada yaralandı, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti         
17:36
Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi         
17:07
Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı         
16:47
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi         
14:33
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 19:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ve altın fiyatları toparlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei