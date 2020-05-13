Petrol ve altın fiyatları yatay

Suudi Arabistan ve Irak'tan üretim kısıntısına ilişkin haberlerin gelmesine karşın, Brent 30 dolar, ABD Teksas petrolü de 25 dolar dolayında yatay hareket ediyor. Birçok ülkeden sınırlandırmalarda gevşeme kararları gelmesine karşın, güvenli liman altının fiyatları da ons başına 1,700 dolar dolayında tutunuyor.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, üretimde Haziran başından itibaren ek olarak günde 1 milyon varil daha kısıntı yapacağını açıklarken, Irak da petrol sahalarını işleten beş büyük petrol şirketiyle üretimi günde 300,000 varil azaltmaları için anlaşma sağladı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.63 artışla 29.95 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.09 artışla 25.95 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.80 artışla 15.57 dolar,

altın, yüzde 0.43 artışla 1,709.91 dolar,

bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,

platin, yüzde 0.67 artışla 766.77 dolar,

paladyum yüzde 1.76 artışla 1,826.01 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,507 liradan satılıyor.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın 1,700 doların üzerinde tutunuyor" başlıklı değerendirmesinde, "Son dönemde ons altında fiyat hareketleri net bir yöne işaret etmezken işlemlerin ağırlıklı olarak yatay bir bant içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Genel olarak bakıldığında ekonomileri yeniden açma çabaları güvenli liman alımlarının azalmasına ve hatta çözülmesine yol açabileceği için bunun altın fiyatları açısından negatif olduğunu söylemek mümkün. Ancak vaka sayılarının kısmen de olsa açılan ekonomilerde yönünü yukarı çevirmesi ikinci dalga endişelerini canlı tuttuğu için altın fiyatları üzerinde baskı oluşmuş değil. Kısa vadede altının 1,700 doların üzerinde ne derece güçlü tutunabileceğini izleyeceğiz. Anlamlı bir ivme kazanımı için ise 1,715 doların aşılması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz" denildi.