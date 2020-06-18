Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

Üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol ve tırmanışı duraksayan altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

Üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol ve tırmanışı duraksayan altın fiyatları yatay hareket ediyor.

İntegral Yatırım Menkul'ün "Altın 22 günlüğünün üzerinde inatçı" başlıklı analizinde, Çin'in başkenti Pekin'de virüs nedeniyle yeniden karantinaların başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Bu durum piyasaları endişelendiriyor ve borsalarda alımlar zayıf kalıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte virüsün seyri bu anlamda önemli olacak.

"Eğer konuşulan ikinci dalga yaşanmaya başlanırsa bu durum panik havasına neden olabilir. Borsalarda satışları beraberinde getirebilir ve güvenli limanlara olan talep canlanabilir.

"Ancak unutmamak gerek, virüsü konuştuğumuz ilk zamanlar piyasalarda nakde kaçış olması altının da gevşemesine neden olmuştu.

"Yine böyle bir durumda altında düşüşler görülebilir ancak sınırlı kalmasını bekleriz çünkü bir panik havası risksiz varlıklara doğru yönelmeleri sağlayacaktır.

"Bugün için takvim sakin, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.05 artışla 40.61 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.05 artışla 38.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 artışla 17.53 dolar,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,727.19 dolar,

bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,

platin, yüzde 0.54 düşüşle 817.08 dolar,

paladyum yüzde 0.58 artışla 1,942.80 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılında küresel petrol talebindeki düşüşün ortalama 9.1 milyon varil olacağı yolundaki öngörüsünü değiştirmedi.

OPEC'in yakından izlenen aylık raporunda, OPEC dışı üreticilerinin 2020 yılı toplam petrol üretimi artışına ilişkin öngörüsünü ise günde 0.3 milyon varil artışla 3.2 milyon varil düzeyine yükseltti.

OPEC raporunda, bu yıl petrol üretimini yalnızca Norveç, Brezilya, Guyana ve Avustralya'nın artıracakları öngörüldü.

OPEC'in Haziran raporunda, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle küresel petrol talebinin yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 6.4 milyon varil düşmesine neden olduğu belirtildi ve ikinci çeyrekte bu düşüşün 17.3 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

Raporda, "Büyük belirsizliklerin hala sürdüğü dikkate alınacak olursa, yeni veriler ve gelişmeler, öngörülerde başka revizyonlar gerektirebilir" denildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı         
13:59
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı         
13:58
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor         
13:57
AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi         
13:52
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi         
13:39
Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu         
13:37
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur         
13:35
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek         
13:34
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi         
13:33
Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek Twitter'a kullanıcıların merakla beklediği özellik geldi! Artık sesli tweet atılabilecek         
13:27
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan hırsızlar yakalandı         
13:24
Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı Köprülü kavşaktan uçan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı         
13:21
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti         
13:05
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi         
12:59
Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı         
12:52
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak         
12:50
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor         
12:40
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!         
12:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 15:44:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]