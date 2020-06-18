Petrol ve altın fiyatları yatay

Üretim kısıntılarına karşın, ortaya çıkan talep endişeleriyle tırmanışı duran petrol ve tırmanışı duraksayan altın fiyatları yatay hareket ediyor.

İntegral Yatırım Menkul'ün "Altın 22 günlüğünün üzerinde inatçı" başlıklı analizinde, Çin'in başkenti Pekin'de virüs nedeniyle yeniden karantinaların başladığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"Bu durum piyasaları endişelendiriyor ve borsalarda alımlar zayıf kalıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte virüsün seyri bu anlamda önemli olacak.

"Eğer konuşulan ikinci dalga yaşanmaya başlanırsa bu durum panik havasına neden olabilir. Borsalarda satışları beraberinde getirebilir ve güvenli limanlara olan talep canlanabilir.

"Ancak unutmamak gerek, virüsü konuştuğumuz ilk zamanlar piyasalarda nakde kaçış olması altının da gevşemesine neden olmuştu.

"Yine böyle bir durumda altında düşüşler görülebilir ancak sınırlı kalmasını bekleriz çünkü bir panik havası risksiz varlıklara doğru yönelmeleri sağlayacaktır.

"Bugün için takvim sakin, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.05 artışla 40.61 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.05 artışla 38.24 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.14 artışla 17.53 dolar,

altın, yüzde 0.01 artışla 1,727.19 dolar,

bakır, yüzde 0.05 artışla 5,742.00 dolar,

platin, yüzde 0.54 düşüşle 817.08 dolar,

paladyum yüzde 0.58 artışla 1,942.80 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2,489 liradan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılında küresel petrol talebindeki düşüşün ortalama 9.1 milyon varil olacağı yolundaki öngörüsünü değiştirmedi.

OPEC'in yakından izlenen aylık raporunda, OPEC dışı üreticilerinin 2020 yılı toplam petrol üretimi artışına ilişkin öngörüsünü ise günde 0.3 milyon varil artışla 3.2 milyon varil düzeyine yükseltti.

OPEC raporunda, bu yıl petrol üretimini yalnızca Norveç Guyana ve Avustralya 'nın artıracakları öngörüldü.

OPEC'in Haziran raporunda, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle küresel petrol talebinin yılın ilk çeyreğinde günde ortalama 6.4 milyon varil düşmesine neden olduğu belirtildi ve ikinci çeyrekte bu düşüşün 17.3 milyon varile yükseleceği öngörüldü.

Raporda, "Büyük belirsizliklerin hala sürdüğü dikkate alınacak olursa, yeni veriler ve gelişmeler, öngörülerde başka revizyonlar gerektirebilir" denildi.