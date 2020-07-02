Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD'de petrol stoklarının düşüşü ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya da dahil olmak üzere diğer büyük üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısının desteğindeki petrol fiyatları 40 doların üzerinde, altın fiyatları da, kar satışlarıyla çekildiği 1,770 doların üzerinde yatay hareket ediyor.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.47 artışla 42.71 dolar, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.48 artışla 40.56 dolardan işlem görüyor.
Rusya Rusya Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ve petrol tipi olan doğalgaz kondensantı üretiminin Mayıs ayındaki günde 9.39 milyon varilden Haziran'da günde 9.32 milyon varile düşerek OPEC+ hedefine yaklaştığını açıkladı.