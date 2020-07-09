Petrol ve altın fiyatları yatay

Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları 1,812 doları da geçerken, Brent hampetrolün varil fiyatı da 43 doların üzerinde tutunuyor.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, altının 1,800 doları da "aşmayı başardığına" işaret edilerek, "Korona virüs vakalarındaki artışın yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltmesi ons altının Kasım 2011'den bu yana ilk kez 1800 doların üzerine yükselmesini sağladı. Mevcut durumda ana hedef kapanış bazında zirve olan 1882 dolar olarak gözüküyor. Ancak Kasım 2018'de başlayan ve bugüne kadar devam eden ana trendde 1820 dolar bir direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik açıdan bu bölgede zorlanılması muhtemel. Buna karşın virüs endişesinin devam etmesi durumunda altının önemli bir baskı hissetmesini beklememek gerekir" denildi.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 43.17 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 40.88 dolar,

altın yüzde 0.08 artışla 1,810.84 dolar,

gümüş yüzde 0.51 artışla 18.81 dolar,

bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,

platin yüzde 0.13 düşüşle 848.79 dolar,

paladyum yüzde 0.86 artışla 1,939.14 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 400 lira, çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2,612 liradan satılıyor.

Ikon Menkul'ün analizinde, "ABD'de dün takip ettiğimiz haftalık ham petrol stokları 3.11 milyonluk azalış beklentisinin aksine 5.65 milyon varil artış gösterdi. Artan stoklar sonrası hampetrol, dört saatlik periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalı içindeki seyrini sürdürdü. Kanal içinde kalındığı sürece 40.50 dolar destek, 41.50 dolar da direnç olarak izlenebilir. Kanaldan aşağı veya yukarı, hangi yönde çıkılırsa o yönde de işlemler hız kazanabilir" denildi.