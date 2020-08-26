Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

Kasırga ve tropik fırtına nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında çalışmaların durmasıyla 46 doların üzerine çıkan Brent petrol bu düzeyde hareket ediyor.

Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

Kasırga ve tropik fırtına nedeniyle Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında çalışmaların durmasıyla 46 doların üzerine çıkan Brent petrol bu düzeyde hareket ediyor.

Altın fiyatları da, 1,914 dolara kadar indikten sonra toparlandığı 1,920 doların üzerinde işlem görüyor.

ABD hampetrol stokları, 21 Ağustos'ta sona eren haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 646,000 varil azaldı.API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 6.4 milyon varil birden azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 2.26 milyon varil arttı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.28 düşüşle 46.73 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 artışla 43.56 dolar,altın yüzde 0.08 artışla 1,929.40 dolar,gümüş yüzde 0.90 artışla 26.79 dolar,bakır yüzde 0.29 artışla 6,536.00 dolar,platin yüzde 0.41 düşüşle 928.30 dolar,paladyum yüzde 0.71 artışla 2,188.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 458 lira, çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3,000 liradan satılıyor. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "altındaki kayıpların sürdüğüne" dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı beklenirken, altın tarafındaki satıcılı süreç de devam ediyor. "Dünkü seansa 1,929 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün içinde 1,914 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. "Seans sonunda 1,928 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yatay yakın bir kapanış yapmış oldu. "Aşıya dair olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen, pandeminin hala devam ediyor olmasından dolayı bazı ülkelerde ikinci dalganın etkisi de görülmeye başlanmış durumda. "Aşının en iyi ihtimalle yıl sonunda kullanılmaya başlanacağı senaryosunda bile ülkelerin pandemiyle olan mücadelelerini sürdürmeleri gerekmekte. "Vaka sayılarının seyrine dair yaşanacak yeni gelişmeler de piyasaların yönünü yeniden belirleyebilir. "Altın ise yaşanan tüm gelişmeler ışığında güvenli liman olma özelliğiyle yeniden öne çıkabilir.  "Gümüş de altınla benzer şekilde yukarı yönlü trendine ara vererek satıcılı seyre döndüğü bir haftayı yaşamaya devam ediyor. "Dünkü seansa 26.60 dolar/ons seviyesinden başlayan beyaz maden, seans boyu satıcılı seyrederken günü 26.53 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0.2 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, yatay seyrindeki hareketini sürdürürken, 920 dolar/ons üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. "Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi seansı kırmızıda kapatırken, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu. Dünkü seansa 2,179 dolar/ons başlayan sarı maden, 2,158 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,481 kg altın, 4,466 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Meksika Körfezi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi 14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu         
10:37
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 23:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei