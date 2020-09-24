Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD'de haftalık ham petrol stokları 2 milyon 325 bin varil beklentilere karşın, 1.6 milyon varil azaldığının açıklanması sonrasında, ABD Batı Teksas petrolünün 39 - 40 dolar aralığına çekilmesinin ardından, hafif toparlanarak 40 doların üzerine, Brent petrolün varil fiyatı da 41-42 dolar aralığına döndü.

Küresel emtia piyasalarında;