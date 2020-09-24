Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD'de haftalık ham petrol stokları 2 milyon 325 bin varil beklentilere karşın, 1.6 milyon varil azaldığının açıklanması sonrasında, ABD Batı Teksas petrolünün 39 - 40 dolar aralığına çekilmesinin ardından, hafif toparlanarak 40 doların üzerine, Brent petrolün varil fiyatı da 41-42 dolar...

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ABD'de haftalık ham petrol stokları 2 milyon 325 bin varil beklentilere karşın, 1.6 milyon varil azaldığının açıklanması sonrasında, ABD Batı Teksas petrolünün 39 - 40 dolar aralığına çekilmesinin ardından, hafif toparlanarak 40 doların üzerine, Brent petrolün varil fiyatı da 41-42 dolar aralığına döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.07 düşüşle 41.97 dolar,Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 40.01 dolar,altın yüzde 0.21 düşüşle 1,859.33 dolar,gümüş yüzde 2.10 düşüşle 22.30 dolar,bakır yüzde 2.55 düşüşle 6,595.50 dolar,platin yüzde 0.67 düşüşle 836.09 dolar,paladyum yüzde 0.85 düşüşle 2,207.05 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 457 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 3,003 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in, "Kıymetlilerde dip arayışı devam ediyor" başlıklı analizinde, altının dünkü seansta 1,855 dolar/onsa kadar çekilerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir günü geride bıraktığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Artan vaka sayıları neticesinde, ülkelerin almaya başladığı önlemlerin ekonomik aktiviteleri yavaşlatacağı beklentisi sonrası, piyasalara sert satış gelmeye devam ediyor. "Kıymetliler de bu satıcılı ortamdan nasibini alarak dip arayışını sürdürüyor. Altın, dünkü seansı 1,863 dolar/onstan tamamlarken, yüzde 1.93 kaybı hanesine yazmış oldu."Gümüşteki sert satış diğer kıymetli madenlerden daha da öne çıkarak, kendini göstermeye devam ediyor; 24.40 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 22.77 dolar/onstan günü tamamladı ve yüzde 6.6 kaybı hanesine yazmış oldu. "Platin de benzer şekilde satıcılı bir günü geride bırakırken, 836 dolar/onsla temmuz ayından bu yana kaydettiği en düşük seviyeyi kaydetmiş oldu. Seansı ise 840 dolar/onstan tamamlayan platin, yüzde 3.40 kayıpla seansı tamamladı."Paladyum, tüm kıymetlilerin aksine yerine korumayı başarıp, yataya yakın bir kapanış yaptığı bir günü geride bıraktı. 2,226 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla 1 dolar/onsluk kazancı hanesine yazmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta, düşen altın fiyatları ve alıcıların iştahlanmasıyla işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 -1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,889 kg altın, 9,913 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Teksas, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

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