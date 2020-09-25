Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin olumlu verilere karşın, coronavirüs vakalarında artışlar ve Libya'nın petrol üretimine yeniden başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle petrol fiyatları varil başına 40-42 dolarda yatay hareket ediyor,Gün içinde 1,848 dolara kadar inen altının ons...

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Küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin olumlu verilere karşın, coronavirüs vakalarında artışlar ve Libya'nın petrol üretimine yeniden başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle petrol fiyatları varil başına 40-42 dolarda yatay hareket ediyor,

Gün içinde 1,848 dolara kadar inen altının ons fiyatı da hafif toparlanarak yeniden 1,860 dolar sınırına döndü.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 42.18 dolar,Batı Teksas yüzde 0.72 düşüşle 40.17 dolar,altın yüzde 0.57 düşüşle 1,857.51 dolar,gümüş yüzde 1.29 düşüşle 22.86 dolar,bakır yüzde 0.30 düşüşle 6,576.00 dolar,platin yüzde 1.28 artışla 840.88 dolar,paladyum yüzde 1.05 düşüşle 2,214.77 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 457 liraya, çeyrek altın 755 liraya, Cumhuriyet altını da 3,005 liraya geriledi.Kıymetli madenlerin "toparlanma çabasında" oldukları vurgulanan Troy Kıymetli Madenler analizinde şöyle denildi: "Altın, dünkü seansta yeni bir dip kaydetmesine karşın, gün sonunda yeşilde kapatmayı başardığı bir seansı geride bıraktı."Bir yandan ABD seçimleri diğer taraftan artan virüs vaka sayıları piyasaları baskılamaya devam ediyor. "Dünkü seansa 1,863 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu satış baskısını üzerine hissederek, 1,848 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. "ABD Merkez Bankası Başkan Jerome Powell'in ekonomik toparlanmanın devam etmesi için daha çok desteğe ihtiyaç var sözleri sonrası piyasalarda toparlanma yaşandı. "Altın da bu toparlanmadan nasibini alarak günü 1867 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 0,23 kazancı hanesine yazmış oldu.  "Gümüş de dünkü seansa 22.77 dolar/ons seviyesinden başladıktan sonra, 21.66 dolar/onsa kadar geri çekilerek son iki ayın en düşük seviyesinde yeni bir dip kaydetmiş oldu. Seans sonuna doğru toparlanma gayesinde hareket eden beyaz maden, günü 23,14 dolar/ons seviyesinden tamamlayarak yüzde 1.64 kazancı hanesine yazdı."Platin ise 840 dolar/onstan seansa başlangıç yaparken, 828 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Seans sonunda 850 dolar/onstan dengelenerek yüzde 1.23 kazancı hanesine yazdı."Paladyum, piyasalarda yaşanan satış dalgasından kendini kısmen koruyarak yatayda hareketini sürdürüyor. Dünkü seansı 2,232 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla 0.23 gibi mütevazı bir kazancı elde etmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta düşen altın fiyatlarıyla birlikte alıcıların iştahlanmasıyla, işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,372 kg altın, 8,461 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Brent Petrol, Petrol, Gümüş, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

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