Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve ekonomik toparlanmaya ilişkin diğer belirtilerle 45 doları aşan Brent petrol, artan Covid-19 vakalarına bağlı olarak döndüğü 43 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına geriledikten sonra 1,860 dolara kadar inen altın daha sonra toparlandığı 1,870 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.