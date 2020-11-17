Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

17.11.2020 17:37
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Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede yeni kapanma hazırlıklarının artması üzerine hafif gerileyerek yatay hareket ediyor.

Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede yeni kapanma hazırlıklarının artması üzerine hafif gerileyerek yatay hareket ediyor.

Aşı haberleriyle hızla 1,900 doların altına inerek 1,860 dolar düzeyleine kadar gerileyen altın da, son iki günde yükseldiği 1,880 - 1,890 dolar aralığında yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.95 düşüşle 43.60 dolar,Batı Teksas yüzde 1.23 düşüşle 40.90 dolar,altın yüzde 0.02 artışla 1,888.11 dolar,gümüş yüzde 0.72 düşüşle 24.58 dolar,bakır yüzde 1.36 artışla 7,095.00 dolar,platin yüzde 0.40 artışla 932.71 dolar,paladyum yüzde 0.50 artışla 2,337.75 dolar düzeyindeydi.Dövizlerdeki artışa bağlı olarak iç piyasada gram altın 471 liraya, çeyrek altın 776 liraya, Cumhuriyet altını da 3,095 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şöyle denildi: "Yeni hafta yeni aşı haberleriyle başlarken altın da, kaçınılmaz olarak satıcılı bir başlangıçla haftalık seansa giriş yapmış oldu. Dünkü seansa 1,889 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, günün ilk saatlerinde pozitif seyrederken günün en yüksek seviyesini 1899 dolar/onsla kaydetti. ABD'li şirket Moderna, dün aşı denemelerinin sonuçlarını açıklarken yüzde 94 gibi ulaşılması zor bir etkililik oranına sahip olduğunu duyurdu. Geçen haftaki aşı haberlerinin ardından altın, bir tur daha satışa maruz kaldı. Bu süreçte 1,864 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen sarı maden, günün en düşük seviyesini bu seviyeden kaydetmiş oldu. Günün sonunda 1,888 dolar/onstan dengelenen sarı maden, yataya yakın bir kapanış yaptı. "Gümüş de altınla benzer şekilde aşı haberlerinden payına düşen satıştan nasibini alsa da günü yeşilde kapatmayı başardı. Aşı haberleriyle 24.22 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen beyaz maden, seans sonunda 24.77 dolar/onstan dengelenerek yüzde 0.4 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin ise aşı haberleri sonrası günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. Aşı sonrası küresel toparlanmanın hızlı olacağı beklentisiyle platin fiyatlaması pozitif yönlü oldu. Son yedi haftanın en yüksek seviyesiyle 928 dolar/onstan seansı tamamlayan platinin günlük kazancı yüzde 4'ü aşmış oldu."Paladyum, 2,328 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 2,334 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla yüzde 0.3 gibi mütevazı bir kazanç elde etmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 0.25 - 0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 6,471 kg altın, 5,844 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Avrupa Birliği, Koronavirüs, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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