Petrol ve altın fiyatları yatay

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.

Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak. Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler son dönemde petrol fiyatları açısından olumlu yorumlanıyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.