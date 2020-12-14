Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

14.12.2020 09:34
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Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.

Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.

Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak. Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler son dönemde petrol fiyatları açısından olumlu yorumlanıyor. Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in fiyatı da Mart ayından bu yana ilk kez yükseldiği varil başına 50 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.50 artışla 50.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.58 artışla 47.01 dolar,altın yüzde 0.22 düşüşle 1,835.09 dolar,gümüş yüzde 0.03 artışla 23.96 dolar,bakır yüzde 1.33 düşüşle 7,768.50 dolar,platin yüzde 0.47 artışla 1,018.79 dolar,paladyum yüzde 0.28 artışla 2,327.28 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 464 lira, çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3,034 liradan satıldı.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlikle Perşembe günü Brent Petrol'ün Mart ayının başından bu yana ilk kez 50 doları aştığı anımsatılarak, "Haftanın son işlem gününde ise artan koronavirüs vakaları ve neden olduğu kısıtlamalar aşı  iyimserliğini gölgelerken, Brent petrolün satış baskısı altında kaldığı, teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 50.30 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu analiz yapıldı: " Geçen Perşembe günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik değerli metalde satış baskılarının sürmesine neden olurken, açıklanan olumsuz veriler ve dolar çevresindeki zayıflık ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin altında gelen ekonomik verilere rağmen ABD'de teşvik paketi beklentilerinden destek alan ons altın haftayı yüzde 0.18 değer kazanarak 1,840 dolarda sonlandırdı."


Amerika Birleşik Devletleri, Pfizer, brent, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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