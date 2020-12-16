Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

16.12.2020 09:21
Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, yükselen altın ve gümüş fiyatları yeni güne dünkü düzeylerinde başladı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, yükselen altın ve gümüş fiyatları yeni güne dünkü düzeylerinde başladı.

Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "yeniden güç topladığına" işaret ederek, şöyle dedi: "Her ne kadar Pfizer'ın aşı dağıtımına başlaması azalan güvenli liman ihtiyacına paralel olarak değerli metaller açısından zorlu bir zemin yaratsa da diğer taraftan ABD'de mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin son derece güçlü olması dolar üzerinde baskı oluşturarak değerli metallerde yukarı yönlü eğilimin güç kazanmasına katkı sağlıyor. "Bu kapsamda altının ons fiyatının bir kez daha 1850 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Teknik olarak bakıldığında kazanımların korunması durumunda ons altının 1,865-1,875 dolar bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.06 düşüşle 50.61 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 47.72 dolar,altın yüzde 0.04 artışla 1,855.20 dolar,gümüş yüzde 0.58 artışla 24.66 dolar,bakır yüzde 0.35 artışla 7,807.00 dolar,platin yüzde 0.13 artışla 1,041.86 dolar,paladyum yüzde 0.63 artışla 2,336.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 467 lira, çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3,047 liradan satıldı.Ahlatcı Yatırım analizinde, yılın son ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının gerçekleşeceği haftaya, ABD'de ilk Covid-19 aşılarının dağıtılması ve teşvik paketi görüşmelerinin devam  etmesiyle birlikte yatay başlangıç yapan altında "zaman zaman" iyimserliklerin neden olduğu satış baskılarının derinleştiğine işaret edilerek, "Bugün ise devam eden endişelerin aşı iyimserliğini  gölgelemesi ve Seçiciler Kurulunun Joe Biden'in başkanlığını onaylaması, teşvik paketi beklentileri değerli metalde tepki alımlarının desteklenmesine neden oldu" denildi.Petrol analizinde de, aftanın ilk işlem gününde dikkatlerin uygulanmaya başlayan aşı  gelişmeleri üzerinde olurken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişelerin küresel petrol talebinin artacağı yönündeki beklentileri baskılamasının Brent petrolde satışlara neden olduğu anımsatıltı ve şöyle denildi: "Geçtiğimiz gün ise piyasalarda koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesinden kaynaklanan iyimserlik, petrol fiyatlarını desteklemesi sonucu Brent petrolün 50 dolar üzerindeki hareketleri takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 50.60 dolar  seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi; 49.00 dolar destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 51.60 dolar, 52.60 dolar ve 53.50 dolar takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 49.00 dolar, 48.20 dolar ve 47.00 dolar destek seviyeleri takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Koronavirüs, brent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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