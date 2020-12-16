Petrol ve altın fiyatları yatay

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, yükselen altın ve gümüş fiyatları yeni güne dünkü düzeylerinde başladı.

Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerde yatay hareket ediyor.