Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

18.12.2020 09:23
Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının ardından 1,880 - 1,890 dolar aralığına yükselen altın fiyatları bu düzeyde yatay hareket ederken, ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrol de...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının ardından 1,880 - 1,890 dolar aralığına yükselen altın fiyatları bu düzeyde yatay hareket ederken, ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrol de 51 doların üzerinde tutunuyor.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 51.27 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 düşüşle 48.35 dolar,altın yüzde 0.20 düşüşle 1,880.69 dolar,gümüş yüzde 1.05 düşüşle 25.71 dolar,bakır yüzde 1.60 artışla 7,939.00 dolar,platin yüzde 1.06 düşüşle 1,036.74 dolar,paladyum yüzde 0.19 artışla 2,343.72 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 468 liraya, çeyrek altın 766 liraya, Cumhuriyet altını da 3,051 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım analizinde, "Çarşamba günü geçen hafta ham petrol stoklarının düştüğünü  gösteren ABD verileri ve teşvik paketi beklentilerine ek olarak, gerçekleşen Fed Aralık toplantısı sonrası Brent Petrol'ün yükselişini desteklemişti. Dün ise yatırımcıların ABD teşvik paketi beklentileri ve aşı iyimserliğinin neden olduğu toparlanma Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketlerin sürmesine neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 51.60 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi.Altın fiyatlarına ilişkin analizde de, "Çarşamba günü yılın son Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi dolar çevresindeki zayıflık zaman zaman değerli metalde yükselişlere neden olurken, gerçekleşen Fed toplantısı sonrası altına olan talebin arttığı takip edilmişti. Geçen gün ise Fed'in ekonomik toparlanmayı destekleyici açıklamaları dolar endeksinin 90.00 seviyesi altındaki zayıf görünümü ons altına destek olmayı sürdürürken, beklentilerin altında gelen ekonomik veriler ve teşvik paketi beklentileri zaman zaman yükselişi hızlandıran unsurlar arasında yer aldı" denildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Brent Petrol, brent, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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