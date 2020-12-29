Petrol ve altın fiyatları yatay

Petrol fiyatları, ABD Temsilciler Meclisi'nin coronavirus yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayarak Senato'ya yollaması ve Brexit ticaret anlaşmasının sağlanmasıyla 51 dolarda tutunurken, doların zayıflamasından destek bulan altın fiyatları da yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları, ABD Temsilciler Meclisi'nin coronavirus yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayarak Senato'ya yollaması ve Brexit ticaret anlaşmasının sağlanmasıyla 51 dolarda tutunurken, doların zayıflamasından destek bulan altın fiyatları da yatay hareket ediyor. Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.57 artışla 51.24 dolar,Batı Brent petrol yüzde 0.57 artışla 51.24 dolar,Batı Teksas yüzde 0.61 artışla 48.14 dolar,altın yüzde 0.29 artışla 1,879.06 dolar,gümüş yüzde 0.04 artışla 26.29 dolar,bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,830.50 dolar,platin yüzde 0.79 artışla 1,043.21 dolar,paladyum yüzde 0.96 artışla 2,361.26 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 450 liraya, çeyrek altın 736 liraya, Cumhuriyet altını da 2,931 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün 51 dolar üzerinde işlem gördüğüne işaret edilerek, "Yılın son haftası olması nedeniyle sakin bir veri takvimi bulunuyor. Ancak yıl içinde piyasalar virüse odaklandığı için bu durum petrol fiyatları açısından da oldukça önemliydi. Aşılamanın başlaması, Birleşik Krallık 'taki mutasyon endişesinin de önüne geçmesi bir nebze de olsa petrol fiyatlarının düşüşünü sınırladı. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor dolayısıyla petrol fiyatları içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. Haftaya OPEC+ aylık toplantısı yapılacak. Toplantıdan bir karar çıkması beklenmiyor ancak son dönemdeki gelişmeler ele alınacağı için yakından izlenmeli" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Ons altın fiyatları temkinli seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin bu sabah sınırlı düşüşle işlem görüyor olması, ons altının da bir miktar yükselişini desteklemiş durumda. ABD'de Trump tarafından imzalanan teşvik paketi de altın için olumlu. Yılın son haftası olması nedeniyle altında da sakin seyirler gözlemleniyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Altın içinde aşı haberleri, virüsün seyri ve olası Trump açıklamaları takip edilebilir."



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