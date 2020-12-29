Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Temsilciler Meclisi'nin coronavirus yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarıyı onaylayarak Senato'ya yollamasının doları zayıflatması, altın fiyatlarını detekledi. Altının ons fiyatı 1,883 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,879 dolarlık önceki düzeyine döndü.
Brent petrolün varil fiyatı da, Brexit ticaret anlaşmasının sağlanması ve yaygın aşı uygulamalarının artmasıyla yükseldiği 51 doların üzerinde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.16 artışla 51.54 dolar,Batı Teksas yüzde 1.15 artışla 48.40 dolar,altın yüzde 0.32 artışla 1,879.56 dolar,gümüş yüzde 0.29 düşüşle 26.21 dolar,bakır yüzde 0.21 düşüşle 7,830.50 dolar,platin yüzde 0.95 artışla 1,044.79 dolar,paladyum yüzde 0.58 düşüşle 2,325.12 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 444 liraya, çeyrek altın 730 liraya, Cumhuriyet altını da 2,901 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının ons fiyatının "bir kez daha 1,900 dolardan döndüğü"ne işaret edilerek, şöyle denildi: "Yılın son haftasına girilirken altının da 1900 dolar/onsun üzerinde yılı tamamlama çabası sürüyor. Dünkü seansa 1878 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, Başkan Donald Trump'ın mali teşvik paketini imzalamasının ardından 1900 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak günün en yüksek seviyesini kaydetti. "Ancak yılın son günleri olması dolayısıyla piyasalarda hacimsiz işlemler gerçekleşirken, altın bu seviyedeki yerini koruyamayarak satıcılı seyre döndü. Başkan Donald Trump'ın isteğiyle nakit yardımın 2000 dolara çıkartılma isteği dün temsilciler meclisinden geçerken, dolar endeksini zayıflatan bir gelişme oldu. Bu gelişme altına pozitif etki etse de tepkisinin kısıtlı kaldığını ve seansı 1872 dolar/onstan yüzde 0.3 kayıpla tamamladığını gördük." Gümüş, altının aksine günü yeşilde kapatmayı başarırken altın gümüş oranında 70 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar sürüyor. Dünkü seansı 26.24 dolar/ons seviyesinden tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.7 kazancı yazmış oldu."Platin, dünkü seansı da kazançla kapatırken üst üste üçüncü günü de yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1024 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1036 dolar/onstan seansı tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.2 değer kazancı yazarak seansı tamamladı. "Paladyum ise dün hareketli bir seans yaşamış olsa da bunu gün sonu kapanışına yansıtmayı başaramadı. 2344 dolar/onstan seansa başlayan paladyum, gün içinde 2472 dolar/onsa kadar uzanarak son altı haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede gün sonuna kadar tutunamadı ve seansı 2343 dolar/onsla yatayda kapattı. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından ortalama sayılacak bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 2,932 kg altın, 3,314 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Kaynak: DHA
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