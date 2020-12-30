Petrol ve altın fiyatları yatay

ABD Temsilciler Meclisi'nin coronavirus yardım çeklerini 600 dolardan 2,000 dolara yükselten tasarısını onaylamasının etkisiyle hafif yükselen altının ons fiyatı 1,880 dolarda yatay hareket ediyor.

Analistlere göre, "aşı iyimselriği" ve pandemideki yeni gelişmelere bağlı "kötümserlik arasında sıkışan" petrol de yatay hareketlerini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 51 doların, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 48 doların üzerinde tutunuyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.04 düşüşle 51.27 dolar,Batı Teksas yüzde 0.10 artışla 48.25 dolar,altın yüzde 0.05 artışla 1,880.16 dolar,gümüş yüzde 0.04 artışla 26.25 dolar,bakır yüzde 0.12 düşüşle 7,821.00 dolar,platin yüzde 0.16 artışla 1,057.35 dolar,paladyum yüzde 0.34 artışla 2,344.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada Cuma günü, gram altın 446 liraya, çeyrek altın 734 liraya, Cumhuriyet altını da 2,914 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen Brexit anlaşmasına rağmen hala bazı önemli konuların çözülememesi ve artan vaka sayıları sonucu Brent petrolde satış baskıları takip edilmişti. Geçtiğimiz gün ise dikkatler OPEC+'ın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken, bugün açıklanacak stok verileri öncesi iyimserliğin devam etmesi Brent Petrol 'de yükselişe neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 51.50 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi.Ünlü&Co analizinde, ons altının "sakin" hareket ettiğine işaret edilerek, şöyle dernildi: "Haftanın hemen başında teşvik paketine ilişkin pozitif haber akışının desteği ile yönünü yukarı çevirerek 1900 doları test eden altının ons fiyatı kazanımlarını önemli ölçüde geri verdikten sonra yatay bir seyir izliyor. "ABD Temsilciler Meclisi'nin mali teşvik paketinde yer alan 600 dolarlık ödemeyi 2000 dolara çıkarmayı kabul etmesine karşın bunun altın fiyatları açısından itici bir güç olarak çalıştığını söylemek zor.

"Kaldı ki, ABD Senatosu dün bu yöndeki teklifi oylamadı. Ancak bir sürpriz olması ve Senato'nun da onay vermesi durumunda altının hızlı bir şekilde 1900 doların üzerine yükselmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik görünümde ise şimdilik anlamı bir farklılık görmezken 1850 ve 1910 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz."