Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay

22.03.2021 17:36
Petrol ve altın fiyatları yatay, System.String[]

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı yatay hareket ediyor.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle düşen petrol fiyatları ve yatırımcıların alternatif güvenli limanları tercih etmesi nedeniyle hafif gerileyen altının ons fiyatı yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.37 artışla 64.60 dolar,Batı Teksas yüzde 0.49 artışla 61.65 dolar,altın yüzde 0.48 düşüşle 1,736.02 dolar,gümüş yüzde 1.94 düşüşle 25.71 dolar,bakır yüzde 0.76 artışla 9,066.00 dolar,platin yüzde 0.86 düşüşle 1,188.23 dolar,paladyum yüzde 1.20 düşüşle 2,604.94 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 438 liraya, çeyrek altın 724 liraya, Cumhuriyet altını da 2,881 liraya geriledi.ALB Forex araştırma ekibinin tarımsal emtia  bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Cuma günü, Çin'e 800,000 ton ek mısır satışı yapıldığını ve toplam satışların yaklaşık 3.9 milyon tona çıktığını açıkladığı belirtilerek, şöyle devam edildi: "CME Group, önümüzdeki ay fiyatlandırma ajansı Platts ile ortaklaşa Ukrayna buğday vadeli işlemlerini ve opsiyonlarını listeleyeceğini ve tahıl ihracatı yapan Karadeniz bölgesindeki en büyük ayak izini üçüncü bir sözleşmeye genişleteceğini söyledi."ABD mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Perşembe günü güçlü bir düşüş yaşadı ve ham petrolün %8'den fazla düşmesiyle enerji fiyatlarının düşmesi emtia piyasalarında geniş satışları artırdı."USDA, 11 Mart'ta sona eren haftada, 150,000 ila 600,000 ton ticaret beklentileri doğrultusunda 529,000 ton olarak ABD buğdayının ihracat satışlarını bildirdi."USDA Salı günü ABD'nin Çin'e toplam 1.156 milyon ton mısır satışını onayladı, Bu rakam, ocak ayından bu yana görülen en yüksek satış rakamı olarak hesaplandı."Çin'in 2020-21 yıllarındaki buğday üretiminin sekiz yıl sonra ilk kez düşmesi bekleniyor, ancak bu, dünyanın önde gelen yetiştiricisinin bir yıldan fazla depolama arzına sahip olduğu düşünüldüğünde pek bir şey ifade etmiyor."Buğdayda, yükselen trend desteği altına geçilmesiyle satışlar hız kazandı. 625 ana destek bölgesine tutunmaya çalışan buğdayda, bu bölgenin de altına geçilmesi durumunda 615/ 590 seviyelerine doğru satışlar derinleşebilir. "Soya fiyatı, Ocak ayının son haftasından bu yana içerisinde hareket ettiği yükselen kanal trendini dün aşağı yönlü kırdıktan sonra bugün kanal içerisinde açılış yaptı. Hafif satıcılı seyreden fiyat 1420.50 seviyesini test ediyor. "Şeker fiyatı 2020'nin Eylül ayından gelen yükseliş kanalını kırmasının ardından düşüş hareketine devam ediyor. 15.55 seviyesine kadar geri çekilen fiyat, bugün güne alıcılı başladı."Kahvede, yükselen trend desteğine doğru satış baskısı devam ediyor. Kakao fiyatı geçtiğimiz hafta, şubat ayından gelen yükseliş trendini kırmıştı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Teksas, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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