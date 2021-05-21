Petrol ve altın fiyatları yatay

İran ve nükleer anlaşmaya taraf diğer ülkelerin anlaşmayı yeniden canlandırma görüşmelerinde ilerleme sağlanması, İran'ın piyasaya fazladan petrol arzı sağlayacağı öngörüsüyle düşen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

ABD ekonomisindeki toparlanmaya yönelik iyimserliğin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasıyla hafif gerileyen altın fiyatları ise, doların başlıca para birimleri karsında değer yitirmesi ve artan enflasyon baskısının etkisiyle kazanımlarını büyük ölçüde korudu.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.26 artışla 65.16 dolar,Batı Teksas yüzde 0.45 artışla 62.19 dolar,altın yüzde 0.08 düşüşle 1,875.78 dolar,gümüş yüzde 0.30 düşüşle 27.68 dolar,bakır yüzde 0.65 düşüşle 10,006.00 dolar,platin yüzde 0.16 artışla 1,201.02 dolar,paladyum yüzde 0.28 düşüşle 2,846.93 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 505 liraya, çeyrek altın 830 liraya, Cumhuriyet altını da 3,310 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol kesintilerine uyum oranının Nisan ayında yüzde 113 olarak açıklandığına işaret edilerek, " Rusya Enerji Bakanı, 62-66 dolar petrol fiyatının mevcut durumu yansıttığını söyledi. Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesi bekleniyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Dolar endeksi gevşemeye devam ediyor. Ons altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizdi. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükseliş harekette belirleyici oldu. Açıklanacak PMI verisinin güçlü gelmesi fiyatlamalarda etkili olabilir. Ons Altın'da görülen yukarı yönlü hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile devam ediyor. Döviz kurunda görülen geri çekilme gram altındaki yükselişi sınırlıyor."