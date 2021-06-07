Petrol ve altın fiyatları yatay

Yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle gerileyen petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle gerileyen petrol fiyatları ve dolardaki toparlanmanın etkisiyle gerileyen altın fiyatları yatay hareket ediyor. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde; Brent petrol yüzde 0.54 düşüşle 71.43 dolar,Batı Brent petrol yüzde 0.54 düşüşle 71.43 dolar,Batı Teksas yüzde 0.16 düşeşle 69.00 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,891.87 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 27.84 dolar,bakır yüzde 1.44 artışla 9,960.00 dolar,platin yüzde 0.37 artışla 1,172.96 dolar,paladyum yüzde 0.43 düşüşle 2,832.39 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 525 liraya, çeyrek altın 863 liraya, Cumhuriyet altını da 3,438 liraya geriledi.ALB Forex 'in günlük bülteninde, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Cuma sabahı, 175,000 ila 600,000 ton arasında değişen ticaret tahminlerine uygun olarak, haftalık buğday ihracat satışlarının toplam 365,100 ton olduğunu açıkladığına işaret edilerek, şöyle denildi: " Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dün bildirdiğine göre, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, küresel gıda fiyatları Mayıs ayında on yıldan fazla bir sürenin en hızlı aylık oranında yükseldi. " Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı 'müdahale fonu'ndaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3.0 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi."Çin'den gelen yüksek ithalat talebi, Güney Amerika 'daki kuraklıklar ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada 'nın bazı bölgelerindeki kurak koşullar nedeniyle mısır fiyatlarındaki küresel düşüş, 2020/2021 yerel mısır mahsulü beklentilerine rağmen yerel mısır fiyatlarını yükseltti."Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev bir mülakatta, devletin tahıl fiyatlarını kontrol altında tutmak için kullandığı müdahale fonundaki tahıl rezervlerini yaklaşık 3 milyon tona çıkarmayı planladıklarını bildirdi.."Çin, ithalatın kontrolden çıktığı endişesiyle mısır ithalatını sınırlama kararı aldı. Karar bazı ABD kargolarının iptal edilmesine neden oldu." Fildişi Sahili 'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalması, Nisan- Eylül ortası mahsulün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusunu uyandırdı."Soya fiyatı yükseliş trendi üzerindeki hareketini sürdürüyor. Bugün gapli açılış yapan ve 1623.60 seviyesini gören fiyat bültenimizi yazdığımız esnada 1604.75 seviyelerinde fiyatlanıyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 1645.35 seviyesi ilk direnç olarak takip edilebilir. Aksi durumda 1590.60 seviyesi destek olarak takip edilebilir. " Mısır fiyatı yükseliş trendi etkisindeki hareketini sürdürüyor. Bugün gapli açılış yapan fiyatta 703.25 seviyesine yükselişin ardından kar satışları görüldü. Satışların derinleşmesi halinde 684.50 seviyesi destek olarak takip edilebilir. 703.25 seviyesinin aşılması halinde ise 736.00 bir sonraki direnç olarak takip edilebilir."Pamukta, 20 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde alımlar hız kazandı. 86.25 ara direnç bölgesinde işlem gören pamukta, bu bölgenin üzerinde fiyatlamalar oluşması durumunda düşüş trendinin geçtiği 88.50 bölgesine doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. 88.25 seviyesi altında olası geri çekilmelerde ise ortalamaların kesiştiği 84.00 seviyesi takip edilebilir."Buğdayda, bir süredir direnç olarak izlenen 20 günlük hareketli ortalamanın aşılması ile alımlar hız kazandı. 690 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı alanda 715/ 730 sıralı direnç seviyeleri izlenebilir."



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