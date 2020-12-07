Petrol ve altın fiyatları yatay başladı

Petrol fiyatları, geçen haftanın son işlem günündeki sert yükselişin ardından gelen sınırlı kar satışlarıyla, 1,840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yeni hftaya yatay başladılar.

Haftanın son işlem gününde 1,072 doları gördükten sonra yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolara yükselen platin de kar satışlarıyla hafif geriye çekilse de 1,050 dolara yakın düzeylerde yatay hareket ediyor.