Petrol ve altın fiyatları yatay başladı - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yatay başladı

07.12.2020 09:31
Petrol ve altın fiyatları yatay başladı, System.String[]

Petrol fiyatları, geçen haftanın son işlem günündeki sert yükselişin ardından gelen sınırlı kar satışlarıyla, 1,840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yeni hftaya yatay başladılar.

Petrol fiyatları, geçen haftanın son işlem günündeki sert yükselişin ardından gelen sınırlı kar satışlarıyla, 1,840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yeni hftaya yatay başladılar.

Haftanın son işlem gününde 1,072 doları gördükten sonra yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolara yükselen platin de kar satışlarıyla hafif geriye çekilse de 1,050 dolara yakın düzeylerde yatay hareket ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı geçen Haftanın son işlem gününde piyasalarda devam eden iyimserliğin de desteğinde 49.92 dolar ile, pandeminin resmen ilan edildiği Mart ayı başından bu yana en yüksek düzeyini gördü.Ahlatcı Yatırım analizinde, "Geçen Perşembe günü ABD'de mali teşvik paketine dair artan  umutlar ve dolar endeksindeki zayıflık değerli metale destek olmayı sürdürürken, aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik altında  yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Haftanın son işlem günüde ise devam eden aşı iyimserliğine rağmen artan karantina önlemleri ons altın üzerindeki baskıların azalmasına neden olurken, altına dayalı borsa yatırım fonlarından olan talebin azalmaya devam ettiği gözlendi" denildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.10 artışla 49.08 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 artışla 46.26 dolar,altın yüzde 0.22 artışla 1,840.65 dolar,gümüş yüzde 0.17 düşüşle 24.13 dolar,bakır yüzde 1.30 artışla 7,758.00 dolar,platin yüzde 1.60 düşüşle 1,047.54 dolar,paladyum yüzde 0.31 artışla 2,362.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 463 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,031 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Petrol fiyatları, geçen hafta OPEC+ toplantısından çıkan karar, aşı haberleri ve teşvik paketine dair beklentilerin etkisiyle kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) global petrol arzının Ocak ayından itibaren günlük 2 milyon varil yerine günlük 500 bin varil artırılmasına karar vermişti ve üretim seviyesinin her ay gözden geçirilmesine dair aylık toplantılar yapacaklarını da eklediler. İlerleyen günlerde, aşıya dair gelişmeler ve petrol talebinin artmasına bağlı olarak petrol fiyatları seyrini belirlemeye devam edebilir" denildi ve altına ilişkin olarak da şöyle dernildi: "Ons altın, aşı haberleri ve teşvik paketinin ardından ABD ile Çin arasındaki gerginliğin eklenmesiyle yatay seyrediyor. Geçtiğimiz hafta, teşvik paketine dair umutların yeniden artmasıyla ons altında 1800$ üzerine doğru yükselmeye başlamıştı. Aşıya dair haberlerde de, İngiltere 8 Aralık günü aşıyı kullanmaya başlayacağını duyururken, ABD kanadında da perşembe gününe kadar aşının acil kullanım onayını verebileceği belirtiliyor. Bu hafta içinde aşı, teşvik paketi ve ABD- Çin arasındaki gelişmeler yakından takip edilmeli."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, kar, Ons, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yatay başladı - Son Dakika Ekonomi


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