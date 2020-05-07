Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Suudi Arabistan, tüm bölgelere yönelik Haziran teslimi hampetrol satış fiyatlarını, Mayıs'ta belirlenen düzeylerin üzerine çıkarınca, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları da yükselirken, altın fiyatları da yeniden 1,700 dolar sınırına dayandı.

Bu ayın başında başlayan üretim kısıntılarının, piyasalarda istikrar sağlamaya yönelik etkileri henüz ortaya çıkmadığı için, hampetrol fiyatlarında karmaşa yaşanmaya devam ediyor.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol piyasalarında bir toparlanmanın başladığına ilişkin net belirtiler olduğunu söyledi. Sorokin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin üretim kısıntıları konusundaki hedeflerine kısa sürede ulaşacağını vurguladı.

Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.

Spot piyasada da, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.88 artışla 30.71 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 5.45 artışla 26.87 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.71 artışla 15.12 dolar,

altın, yüzde 0.74 artışla 1,698.17 dolar,

bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,

platin, yüzde 0.84 artışla 760.73 dolar,

paladyum yüzde 2.60 artışla 1,848.16 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,567 liraya yükseldi.