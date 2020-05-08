Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Birçok ülkede ekonomik önlemlerin azaltılmasıyla birlikte talebin artacağı umutlarıyla petrol fiyatları yükseldi.

Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.17 artışla 30.01 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 3.19 artışla 25.55 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.95 artışla 15.50 dolar,

altın, yüzde 0.07 artışla 1,717.13 dolar,

bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,

platin, yüzde 0.63 artışla 771.70 dolar,

paladyum yüzde 2.40 artışla 1,909.16 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.