Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD petrol stoklarında geçen hafta 700 bin varil düşüş olduğunu gösteren veriler ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un, petrol piyasalarında dengelenmenin erken sinyallerinin görülmeye başladığına ilişkin açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı da 1,730 doları aştı.

IEA'dan Perşembe günü yapılan değerlendirmede, yapılan kısıntıların etkisiyle Mayıs ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 12 milyon varil düşüşle, 88 milyon varile çekilerek son dokuz yılın en düşük düzeyine inmesinin beklendiği vurgulandı.

IEA değerlendirmesinde, bir yandan petrol üretimi kısıntıları sürerken, küresel düzeyde birçok ülkede de, Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıntıların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına da dikkat çekildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+), Nisan ayında aldıkları karar gereği 1 Mayıs 'tan itibaren petrol üretiminde günde 9.6 milyon varil kısıntı uyguluyor. OPEC+ tarafından uygulanan kısıntılar ABD, Kanada gibi diğer üreticiler tarafından da destekleniyor. Suudi Arabistan 1 Haziran'dan itibaren mevcut kısıntılarını 1 milyon varil daha genişleteceğini açıkladı.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.56 artışla 29.94 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.54 artışla 26.42 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.20 düşüşle 15.76 dolar,

altın, yüzde 1.03 artışla 1,733.79 dolar,

bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,212.00 dolar,

platin, yüzde 0.92 artışla 772.77 dolar,

paladyum yüzde 1.13 düşüşle 1,818.24 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,529 liraya yükseldi.