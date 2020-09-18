Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan, ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirme sonrası doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları, daha sonra gelen ABD verilerinin doları zayıflatmasıyla toparlandı ve 1,950 doların üzerine çıktı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubundaki tüm ülkelerin ilgi bakanlarının Perşembe günü yapılan toplantıda, OPEC+ anlaşmasına bağlılıklarını dile getirdiklerini açıkladı.

Novak'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları da yükseldi ve Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık iki haftalık aradan sonra yeniden 44 doların üzerine çıktı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.80 artışla 44.12 dolar,Batı Teksas yüzde 0.63 artışla 41.78 dolar,altın yüzde 0.36 artışla 1,951.38 dolar,gümüş yüzde 0.32 artışla 27.12 dolar,bakır yüzde 0.04 artışla 6,795.00 dolar,platin yüzde 0.35 artışla 941.93 dolar,paladyum yüzde 0.33 artışla 2,340.29 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 474 liraya, çeyrek altın 780 liraya, Cumhuriyet altını da 3,101 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Çarşamba günü ABD ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün ardından ve Sally Kasırgası'nın ABD açık deniz üretimini durdurmaya zorlamasıyla petrol fiyatlarının yükseldiğine işaret edildi ve eklendi: "Geçtiğimiz gün ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenmedik bir şekilde 4.4 milyon varil düşüş ile 496 milyon varile gerilediğini açıkladı. Gün içinde kasırga ve koronavirüsün neden olduğu arz endişeleri devam ederken, açıklanan stok verisi ile birlikte Brent Petrol'ün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısı sonrasında güçlenen dolar ile birlikte ons altının gün içi kazançlarının bir bölümünü geri verdiğine işaret edilerek, "Gün sonunda sınırlı yükselişini sürdürdüğü takip edilmişti" denildi ve şöyle devam edildi:

"Fed'in beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmemesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları doğrultusunda Perşembe gününe güçlü başlayan Dolar'ın etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, gün sonunda ABD'de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketlerin sürdüğü takip edildi."