Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Dolardaki yükselişin aralanması üzerine artan taleple, petrol ve altın fiyatları yükseldi.

Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Dolardaki yükselişin aralanması üzerine artan taleple, petrol ve altın fiyatları yükseldi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketi izlendiğine işaret edildi ve şu konuların altı çizildi:

"Haftanın ilk işlem gününde ise OPEC Genel Sekteri Mohammed Barkindo'nun G20 Enerji Bakanları sanal toplantısında yaptığı açıklar takip edilirken, Çin'den gelen pozitif verilerin risk iştahını desteklemesi ve doların yükselişini ara vermesi Brent petrole olan talebi desteklediği gözleniyor. "Gün içinde, Brent Petrol'e olan talebin devam etmesi ile 42 Dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 42.80 - 43.60 direnç seviyeleri takip edilebilir."Dolardaki ve talebe bağlı hareketlerin zaman zaman oluşturduğu satış baskılarının derinleşmesi durumunda ise 41.30 - 40.50 destek seviyelerine doğru geri çekilmeleri izlenebilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.14 artışla 42.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 40.38 dolar,altın yüzde 0.31 artışla 1,866.86 dolar,gümüş yüzde 1.40 artışla 23.20 dolar,bakır yüzde 1.97 düşüşle 6,552.00 dolar,platin yüzde 2.82 artışla 874.79 dolar,paladyum yüzde 1.21 artışla 2,251.70 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 468 liraya, çeyrek altın 768 liraya, Cumhuriyet altını da 3,058 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "kıymetli madenlerin satış baskısı altında" olduklarına dikkat çekilerek, şöyle devam edildi: "Altın geçen hafta sert bir satış dalgasına kapılarak 1,850 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek, son iki ayın en düşük seviyesini kaydetmesinin yanı sıra, Mart ayından bu yana en çok değer kaybını yaşadığı haftayı geride bıraktı."Haftalık seansa 1,950 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, geçen hafta artan vaka sayılarıyla birlikte ekonomilerin yeniden kapanacağı kaygılarının oluşması, piyasaların sert satışını tetikleyen temel unsur oldu. "Aynı zamanda piyasalardaki risklerden kaçınmak isteyen yatırımcıların doları tercih etmesi sonrası, dolar endeksindeki güçlenmeyle 94 seviyesinin üzeri görülerek son iki ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. "Hafta sonuna doğru Jerome Powell'in ABD Kongresi'nde yaptığı sunumda, 'Ekonomik toparlanmanın devam etmesi için daha çok desteğe ihtiyaç var' sözleri sonrası piyasalarda toparlanma yaşandı. "Ancak, toparlanma kısıtlı kalırken, altın haftayı 1,861 dolar/onstan tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 4,56'lık kayıp yaşadı. Altın, 1,850 dolar/ons seviyesinden destek bulmaya çalışırken, bu seviye 100 günlük ortalamayı geçtiği seviye olması sebebiyle, bu seviyenin kırılması durumunda altının aşağı doğru seyrini bir süre daha izleyebiliriz. "Gümüş ise geçen hafta yüzde 14.5 gibi sert bir kayıp yaşadığı seansı yaşarken, haftanın en çok değer kaybeden kıymetli maden, oldu. Beyaz maden, 26.76 dolar/onstan başladığı haftada, 21.66 dolar/ons desteğini test ederken, 22.88 dolar/onstan haftalık seansı tamamlamayı başardı."Platin, gümüşün ardından haftanın en çok değer kaybeden kıymetli maden, olarak öne çıktığı bir haftayı tamamladı. 851 dolar/onstan haftalık seansı tamamlayarak yüzde 8.86 değer kaybetmiş oldu."Paladyum, son zamanlarda diğer kıymetlilere kıyasla daha pozitif olarak öne çıkarken, geçtiğimiz hafta 7 haftanın ardından ilk kez kırmızıda kapattı. 2,362 dolar/onstan başladığı haftayı, 2,222 dolar/onstan tamamlarken yüzde 5.93 dolar/onsla seansı tamamladı.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçen hafta düşen altın fiyatları ve alıcıların iştahlanmasıyla birlikte işlemler dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 -1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 19,701 kg altın 30,852 gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Brent Petrol, Petrol, Gümüş, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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