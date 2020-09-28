Dolardaki yükselişin aralanması üzerine artan taleple, petrol ve altın fiyatları yükseldi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketi izlendiğine işaret edildi ve şu konuların altı çizildi: