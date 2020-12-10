Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Birleşik Krallık ve Rusya'da başlayan aşı uygulamalarının sürmesi ve birçok ülkede aşı onaylarının yapılmasının etkisiyle artan toparlanma ve talep iyimserliğiyle, petrol fiyatları yükseldi.

Emtia piyasalarındaki artan alımlarla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 49 doları aşarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 46 doların üzerine çıktı.