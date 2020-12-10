Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yükseldi

10.12.2020 17:31
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Birleşik Krallık ve Rusya'da başlayan aşı uygulamalarının sürmesi ve birçok ülkede aşı onaylarının yapılmasının etkisiyle artan toparlanma ve talep iyimserliğiyle, petrol fiyatları yükseldi.

Birleşik Krallık ve Rusya'da başlayan aşı uygulamalarının sürmesi ve birçok ülkede aşı onaylarının yapılmasının etkisiyle artan toparlanma ve talep iyimserliğiyle, petrol fiyatları yükseldi.

Emtia piyasalarındaki artan alımlarla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 49 doları aşarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 46 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları da, ABD'de yeni teşvik paketi iyimserliğinin yeniden artmasıyla yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.82 artışla 49.38 dolar,Batı Teksas yüzde 0.39 artışla 46.16 dolar,altın yüzde 0.22 artışla 1,842.24 dolar,gümüş yüzde 0.75 artışla 24.08 dolar,bakır yüzde 0.25 düşüşle 7,691.50 dolar,platin yüzde 3.41 artışla 1,038.12 dolar,paladyum yüzde 4.15 artışla 2,363.99 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 467 liraya, çeyrek altın 764 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya yükseldi.Kıymetli madenlerin "satıcılı bir seansı geride bıraktığı" vurgulanan Troy Kıymetli Madenler günlük bümteninde şöyle denildi: "Teşvik paketi iyimserliğiyle altındaki alıcı yönlü seyir, dünkü teşvik paketi görüşmelerinin yeniden tıkanmasıyla satışa döndü. Dünkü seansa 1,870 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu satıcılı bir seyir içerisinde hareket ederek 1,850 dolar/onsun altına geri döndü. Teşvik paketinin bir türlü neticeye ulaşamaması piyasaların üstündeki baskıyı artırıyor ve bu baskı da altın fiyatını negatif yönlü etkilemeye yetiyor. Dünkü seansta 1,825 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilen altın, seansı 1,840 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 1.6 kazancı hanesine yazmış oldu. "Gümüş altına kıyasla satış konusunda önde giderken, dünkü seansta 24 dolar/onsun altına döndü. Gün içinde 23.58 dolar/onsla seansın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, seansın kapanışını 23.95 dolar/onstan yaparak önceki güne kıyasla yüzde 2.4 değer kaybetti. "Platin, 1,030 dolar/onsun üzerinde tutunmakta zorlandı ve dünkü satış dalgasından nasibini alarak 1,000 dolar/ons seviyesinin aşağısına kadar geri çekildi. Seans sonunda 1,003 dolar/ons seviyesinden dengelenen platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.4 kayıp yazmış oldu."Paladyum, üç gündür üst üste kırmızıda kapatırken, dünkü seansta 2260 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildiği bir seansı geride bıraktı. 2,269 dolar/ons seviyesinden kapanış yapan paladyum, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.0 kayıp yazmış oldu.  "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda düşük hacimli seanslar sürerken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 1,401 kg altın, 199 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Birleşik Krallık, Petrol, Gümüş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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