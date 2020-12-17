Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yükseldi

17.12.2020 17:42
Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının desteğinde yükselen altın fiyatları 1,891.75 dolar ile 1,890 dolar sınırını da aştıktan sonra bu düzeylerde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının desteğinde yükselen altın fiyatları 1,891.75 dolar ile 1,890 dolar sınırını da aştıktan sonra bu düzeylerde hareket ediyor.

ABD'de petrol stoklarının bir haftada 3.1 milyon varil düşmesinin yanında, ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrolün varili Mart ayından bu yana ilk kez aştığı 51 doların üzerinde işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.67 artışla 51.46 dolar,Batı Teksas yüzde 0.64 artışla 48.44 dolar,altın yüzde 1.25 artışla 1,887.77 dolar,gümüş yüzde 1.78 artışla 25.87 dolar,bakır yüzde 0.09 artışla 7,814.00 dolar,platin yüzde 0.69 artışla 1,044.57 dolar,paladyum yüzde 0.19 artışla 2,337.87 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 470 liraya, çeyrek altın 770 liraya, Cumhuriyet altını da 3,063 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in "Güvercin Fed'den altına destek" başlıklı günlük bülteninde şöyle denildi: "Haftanın önemli gelişmesi Fed toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar da toplantı sonrası pozitif yönlü hareketiyle dikkat çekti. Altın, dünkü seansa 1,853 dolar/ons seviyesinde başladıktan sonra, Fed kararına kadar yatay bir seyir içerisinde hareket etti. Fed toplantısında beklenildiği üzere faiz adına bir değişikliğe gidilmezken, toplantı sonrası Başkan Jerome Powell'in sözleriyle piyasalar yön bulmaya çalıştı. Başkanın konuşması süresince altında volatilitesi yüksek işlemler yaşanırken, güvercin sayılacak konuşmaları sonrası yönünü yukarı çevirdi. Başkan yüzde 2.0 ortalama enflasyon hedefini bir kez daha vurguladı ve bu seviyenin üzerinde kalındığını görünceye kadar faizlerde bir değişiklik yapılmayacağının altını çizdi. FED'in mevcut politik duruşunun yeterli olduğunu savunan başkan, gerekirse daha destekleyebilecek alanlarının olduğunu vurguladı. Başkanın güvercin tondaki söylemleri piyasalara pozitif yönlü etki ederken, altın da bu pozitiflikten nasibini aldı. 1,865 dolar/ons seviyesine kadar uzanan sarı maden, bu seviyeden yaptığı kapanışla yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmış oldu."Gümüş, Fed'in güvercin politikalarından en çok istifade eden kıymetli maden olarak dünkü seansta öne çıktı. 24.50 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, 25.50 dolar/onsa kadar uzanarak son bir ayın en yüksek seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Seans sonunda 25.34 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan beyaz maden, önceki güne kıyasla yüzde 3.4 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin ise dün gün içinde 1,052 dolar/onsa kadar uzanarak son bir haftanın en yüksek seviyesini kaydetmesine karşın günü yeşilde kapatmayı başaramadı. Seansı 1,037 dolar/onstan tamamlayan platin önceki güne kıyasla yüzde 0.4 değer kaybetti. "Paladyum da diğer kıymetliler gibi yeşilde kapatmayı başarsa da otomobil sektöründe yaşanacak toparlanmayla daha da güç bulacaktır. Dünkü seansı 2,334 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 0.5 kazancı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, hacim açısından son zamanların en düşük işlem hacmi gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 514 kg altın, 326 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Piyasa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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