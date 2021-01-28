Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yükseldi

28.01.2021 17:52
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Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ve resmi kuruluş ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) art arda ABD ham petrol stoklarında önemli düşüşler olduğuna ilişkin verilerinin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute - API) ve resmi kuruluş ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) art arda ABD ham petrol stoklarında önemli düşüşler olduğuna ilişkin verilerinin ardından petrol fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulamaya koyulacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle de altının ons fiyatı 1,860 doları aştı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.34 artışla 56.04 dolar,Batı Teksas yüzde 1.42 artışla 53.42 dolar,altın yüzde 1.11 artışla 1,861.35 dolar,gümüş yüzde 6.04 artışla 26.73 dolar,bakır yüzde 1.90 düşüşle 7,843.00 dolar,platin yüzde 2.58 artışla 1,095.85 dolar,paladyum yüzde 1.49 artışla 2,345.49 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 728 liraya, Cumhuriyet altını da 2,893 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Hisse senedi piyasaları önderliğinde gelen satış dalgasından altın da nasibini alarak satıcılı bir günü geride bıraktı" denildi ve şöyle devam edildi: "Seansa, 1844 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, gün boyu aşağı yönlü bir baskıyı üzerinde hissetti. Fed toplantısının olduğu günde, piyasaların fiyatlaması Fed'den bağımsız olarak aşı ve virüs salgını üzerinden hareket ederken, Başkan Jerome Powell'in sözlerine piyasalar tepkisiz kaldı. Astra Zeneca adlı ilaç üretici firmanın AB'ye taahhüt ettiği aşıları zamanında vermeyeceğini bildirmesiyle birlikte piyasalardaki risk iştahı kaçtı. Birçok ülkenin borsası kırmızıda bir günü geride bırakırken, altın da pozitif ayrışma yaşayamadı. Fed ise beklendiği üzere faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmezken, Başkanın sözlerinden de piyasalara yön verecek bir etki çıkmadı. Bu sürecin sonunda altın, günü 1844 dolar/onstan kapattı ve yüzde 0.3 kayıpla seansı tamamlamış oldu. " Gümüş, 10 gün sonra yeniden 25 dolar/onsun altını kaydederken, günü kırmızıda kapatmaktan kaçamadı. 25,27 dolar/onstan günü tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.8'lik kayıpla seansı tamamladı. "Platin ise yüzde 3'lük kayıpla günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, son iki haftanın en düşük seviyesini 1061 dolar/onsla kaydetti. Seansı 1068 dolar/onstan tamamlayan platin, 1100 dolar/ons seviyesinin üzerinde kalmadıkça satış baskısına maruz kalmaya bir süre daha devam edebilir. "Paladyum, 2307 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayarak yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu. Paladyum aşı ve salgın belirsizliğinde doğrudan etkilenen kıymetli maden olarak öne çıkarken, beşinci günü de kırmızıda kapatmış oldu. "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.00 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim tarafında biraz toparlanma gözlemlendi. Borsa İstanbul'da toplamda 3,197 kg altın, 2,874 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Gümüş, Sadece Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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