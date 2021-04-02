Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılması kararının ardından yükselen Brent petrolün varil fiyatı 66 doları aştı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;