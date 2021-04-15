Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle, Brent petrolün varil fiyatı 66 doları, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 63 doları aşarak bir aylık dönemin zirvesine yakın düzeye çıktı.

Altın fiyatları da, büyük para birimleri karşısında gerileyen dolardaki zayıflamanın etkisiyle hafif yükselirken, emtia piyasalarında yatırımcılar ABD ekonomisindeki toparlanmanın hızına ilişkin önemli veriler olan işsizlik maaş başvuruları ve Mart ayı perakende satışlar verisine odaklandılar.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü açıklanan aylık raporuna göre, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.7 milyon varil artışla 96.7 milyon varile yükselecek.IEA'nın raporunda, son dönemdeki "daha iyi ekonomik tahminler"in yanında, yeni verilerin daha güçlü gelmelerine bağlı olarak, petrol talebindeki artış öngörüsünün günde 230,000 varil yükseltildiğine işaret edildi ve buna karşın, dünyanın birçok yerindeki Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak piyasanın "kırılganlığının" sürdüğü de vurgulandı.IEA raporuna göre, ABD'de ağır kış koşulları nedeniyle ara verilen petrol üretiminin yeniden başlamasının da etkisiyle Mart ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 1.7 milyon varil artışla 92.9 milyon varile yükseldi. Ajansa göre, petrol fiyatları "önümüzdeki aylarda küresel petrol arzının artması ve piyasayı açıktan dengeye kaydırması ile birlikte yeni bir baskı altına girebilecek."Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.56 artışla 66.65 dolar,Batı Teksas yüzde 0.33 artışla 63.07 dolar,altın yüzde 0.35 artışla 1,742.41 dolar,gümüş yüzde 0.47 artışla 25.54 dolar,bakır yüzde 2.08 artışla 9.080.00 dolar,platin yüzde 0.42 artışla 1,179.83 dolar,paladyum yüzde 0.80 artışla 2,698.10 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 453 liraya, çeyrek altın 746 liraya, Cumhuriyet altını da 2,974 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, "Ons altın dün 1750 dolar sınırına doğru yükselmesine karşın bu seviyeden dönüşler görüldü" ve eklendi: "ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta sakin seyrediyor olması ve dolardaki yatay görünüm, altının bu hareketini şimdilik destekliyor. Bu sabaha baktığımız zamanda, ons altın hafif alıcılı ve 1740 dolar üzerinde tutunma çabasında. Bugün için ABD'den perakende satışlar, sanayi üretimi verileri takip edilecek."Özellikle, bu hafta açıklanan TÜFE sonrası bugünkü perakende satışlar verisi de piyasaların takibinde olacak. Beklentilerin üzerinde bir veri gelmesi durumunda enflasyona dair yükseliş beklentilerini de güçlendirmeye devam edebilir. Tahvil faizinin seyri yine bu açıdan izlenmeli."ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde şöyle denildi: "Brezilya için Nisan-Haziran aylarında yağış tahmini, ülkenin başlıca mısır üreten bölgelerinin, mahsul verimindeki düşüşe dair artan korkuların ortasında normalin altında yağmurlar görebileceğini gösteriyor."ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Pazartesi günkü haftalık mahsul ilerleme raporu, 2021 yılında ekim alanının, son beş yıllık ortalamasının üzerine çıktığını açıkladı."ABD, 8 Nisan'da sona eren haftada 458.432 dolar ton buğday ihraç etti, USDA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir önceki haftaya göre yüzde 27.9 düşüş kaydetti."Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İyi Niyet Elçisi seçildi."Buğdayda, kısa vadeli oluşan yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 640 dolar ara direnç bölgesine yakın işlem gören buğdayda, bu seviyenin aşılması durumunda 645/650 dolar bölgesine doğru alımlar ön planda kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen trend 630 dolar seviyesinden geçmekte bu bölge takip edilebilir."Şeker fiyatı şubat sonundan beri çizdiği düşüş kanalı görüntüsünü kırmasının ardından yaşanan geri dönüş hareketiyle bugün yükselişe geçti. Güne yükselişle başlayan fiyat 15.55 dolar direncini aşmış durumda. Yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 15.85 dolar seviyesi bir sonraki direnç olarak takip edilebilir. Tersi durumda 15.55 dolar seviyesine geri dönüş yaşanabilir."Mart ayından beri düşüş kanal trendi etkisinde hareket eden kakao fiyatı, düşüş kanalını yukarı yönlü kırdı. Dün direnci kırdıktan sonra gün içinde trendden teyit alan fiyat bugün pozitif seyrediyor. Yükselişin devamlılığı halinde 2416 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Tersi durumda 2369 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

"Kahvede, yükseliş trendinin aşılması ile alımlar hız kazandı. 129.30 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece kahvede yükseliş eğilimi devam edebilir. 130.90 seviyesinde direnç oluştuğu izleniyor bu bölgenin aşılması durumunda 132.70/135.50 dolar seviyeleri takip edilebilir."