Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları yükseldi

16.04.2021 09:42
Petrol ve altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle hız kazanan yükseliş sürüyor.

Petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle hız kazanan yükseliş sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 64 dolar sınırına kadar yükseldi.

ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.72 artışla 67.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.73 artışla 63.85 dolar,altın yüzde 0.07 düşüşle 1,762.12 dolar,gümüş yüzde 0.20 düşüşle 25.80 dolar,bakır yüzde 2.53 artışla 9.310.00 dolar,platin yüzde 0.25 artışla 1,201.33 dolar,paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,738.06 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,002 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yapılan açıklamaya göre Petrol Üretimi Mart ayında 200 bin varil artış gösterirken ABD Ham Petrol Stoklarında 5,9  milyonluk bir azalış gerçekleşti. Dünya ekonomisinde yaz itibariyle  net bir şekilde toparlanma görülmesi beklenirken Avrupa'da aşılamanın  hız kazanması Brent petrol için önemini koruyor" denildi ve altın fiyatlarına iliştin de şu değerlendirme yapıldı: "ABD'de açıklanan enflasyon oranı beklenti üstü gelince ons altında yukarı yönlü bir hareketin oluştuğu görülmüştü. Bu hareket  dolar endeksinde görülen gevşeme ile kuvvetlenirken 1750 dolar seviyesinin üzeri görüldü. ABD Tahvil getirilerinde görülen yatay seyir ons altındaki hareketi destekliyor."ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, AB'nin en büyük tahıl üreticisi olan Fransa'nın birçok yerinde sıcaklıkların arka arkaya birkaç geceliğine sıfırın altına düşmesinin, üzüm bağlarına, meyve bahçelerine ve şeker pancarına büyük zararlar verdiğine işaret edilerek, "Bu durum hükümeti mali yardım sözü vermeye sevk etti" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı."USDA, aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.35 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.5 milyar kile düşeceğini bildirdi."USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2.28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor."Çin Ulusal Tahıl Ticaret Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in geçtiğimiz hafta devlet rezervleri açık artırmasında 515,209 ton buğday sattığını söyledi."Buğdayda, kısa vadeli oluşan yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Yükselişin devam etmesi durumunda 660 dolar seviyesi  ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde ise yükselen kanalın direncine denk gelen 670 dolar seviyesine doğru yükseliş potansiyeli oluşabilir. Olası geri çekilmelerde 650/645 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir."Soya fiyatı kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor. Pozitif seyreden fiyat kısa süreli oluşan aşağı yönlü sıkışmasını yukarı kırdı. 1,418.05 dolar seviyesini aşmaya çalışan fiyat seviyeyi aştığı takdirde 1,432.00 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 1398.80 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor. "Mısır fiyatı 597.50 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Yükselen kanal görüntüsü oluşturan fiyat, seviyeyi aştığı takdirde pivot hesaplamalarına göre 601.25 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Tersi durumda 584.25 seviyesi destek olarak izlenebilir. MACD güçlü görünüm sergiliyor."Kahvede, düşüş trendinin aşılması ile alımlar 133.00 dolar bölgesine doğru hız kazandı. Ardından hafif satışların görüldüğü kahvede, 130.85 dolar ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir.  Bu seviye üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece yukarı alanda 132.70/133.00 dolar direnç bölgesi izlenebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı ABD'de polis 13 yaşındaki bir gencin teslim olmasına rağmen vurularak öldürüldüğü videoyu yayınladı

Son Dakika Haberleri
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
10:13 Hayvanları besleyeceği yerlere kısıtlama gelince kendini belediyenin önüne zincirleyip eylem yaptı
10:06 Kızını damdan atmaya kalkan vicdansız baba tutuklandı
09:58 Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum
09:49 Merkez Bankası'ndan kripto para yasağı: Ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmayacak
09:42 İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti
09:33 Fenerbahçe'de Diego Perotti sezonu kapattı
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar Şehirden köye dönenlere büyük teşvik geliyor! Vergiden bile muaf olacaklar         
10:28
Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek Vaka sayıları kontrol altına alınamazsa Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündeme gelecek         
10:23
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı         
10:07
Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum Ebru Şallı'dan 1 yıl önce hayatını kaybeden oğluna yürek yakan paylaşım: Meleklerin öldüğüne şahit oldum         
09:58
Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı Son Dakika! Montrö bildirisiyle ilgili 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağrıldı         
08:58
Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Usta ellerde üretilen 'yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor         
08:26
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı Survivor 2021'de yine yemek krizi! Gizlice yemek yiyen Dora, ekibe yakalandı         
07:30
İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor İntihar edeceğini söyleyen adam sırra kadem bastı! Ekipler ormanda didik didik onu arıyor         
02:45
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı Psikolojik sorunları olan baba, 3 yaşındaki oğlunu nehre attı         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir AK Parti'den skandal açıklamalara imza atan Yunan Bakan Dendias'a tepki: Saygısızlık ve bağnazlık, diplomasi yöntemi değildir         
21:45
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 10:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ve altın fiyatları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei