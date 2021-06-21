Petrol ve altın fiyatları yükseldi

Küresel ekonomik toparlanmaya bağlı yüksek talep ve nükleer görüşmelerin uzamasının İran 'ın petrol piyasalarına dönüşünü geciktirmesinin etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Gösterge Brent petrolün varil fiyatı 73.44 dolara kadar yükseldikten sonra hafif geri çekilirken, Batı Teksas ham patrolünün varil fiyatı da 71 doların üzerini gördü.

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