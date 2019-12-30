Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika Ekonomi

Petrol ve altın fiyatları yükseliyor

6 saat önce

Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırıları ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağı umutlarıyla son üç ayın zirvesini görürken, altın fiyatları da, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi.

Petrol ve altın fiyatları yükseliyor, System.String[]
Petrol fiyatları, ABD'nin Suriye ve Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırıları ve ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağı umutlarıyla son üç ayın zirvesini görürken, altın fiyatları da, jeopolitik gelişmeler ve dolardaki gerilemeyle, yatırımcıların güvenli liman arayışlarıyla yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 artışla 68.85 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.60 artışla 62.09 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.18 düşüşle 17.91 dolardan,

altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,515.70 dolardan,

bakır, yüzde 0.02 artışla 2.83 dolardan,

platin, yüzde 0.19 artışla 958.40 dolardan ve

paladyum yüzde 0.33 düşüşle 1,875 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 289 liraya, çeyrek altın 473 liraya, Cumhuriyet altını da 1,908 liraya yükseldi.


- İstanbul
Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor
Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekincelerini açıkladı: Pilde dışa bağımlı olabiliriz Fikri Işık'tan önceki yerli otomobil ile ilgili eleştirilere cevap: Kısa zamanda açıklama yapacağım TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor

Son Dakika Haberleri
23:03 Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 Microsoft otomotiv sektörünü yapay zekanın geleceği için destekliyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor - Son Dakika Ekonomi
22:14 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:13 Muharrem İnce, yerli otomobil ile ilgili çekincelerini açıkladı: Pilde dışa bağımlı olabiliriz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol ve altın fiyatları yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]