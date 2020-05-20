Petrol ve altın fiyatları yükseliyor

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) ardından, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin de ABD'de hampetrol stoklarındaki azalmanın sürdüğünü göstermesi, petrol fiyatlarındaki yakselmeyi destekliyor.

API verilerine göre, 15 Mayıs'ta sona eren haftada 4.8 milyon varil azaldı. Aynı dönemde Cushing ve Oklahoma'daki hampetrol stoklarındaki azalma ise 5.0 milyon varili buldu. API verilerine göre bu dönemde toplam benzin stokları 651,000 bin varil ve damıtılmış petrol stokları ise 5.1 milyon varil arttı.

EIA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre de, ülkenin hampetrol stokları bir önceki haftada 0.7 milyon varil azaldı. EIA yaptığı açıklamada, petrol stoklarının bir haftada 0.7 milyon varil azalmasını, "yatırımcılar stoklarda artış beklerken yaşanan düşüş sürpriz oldu" diye değerlendirdi.

Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.

Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Gelişmelerle, Türkiye 'nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.61 artışla 36.46 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 5.31 artışla 33.48 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.77 artışla 17.48 dolar,

altın, yüzde 0.18 artışla 1,747.69 dolar,

bakır, yüzde 0.14 artışla 5,353.00 dolar,

platin, yüzde 2.05 artışla 853.53 dolar,

paladyum yüzde 3.41 artışla 2,096.25 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 382 liraya, çeyrek altın 629 liraya, Cumhuriyet altını da 2,506 liraya yükseldi.