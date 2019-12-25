Petrol ve altın fiyatlarındaki artış sürüyor - Son Dakika
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Petrol ve altın fiyatlarındaki artış sürüyor

6 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik yeni gelişmeler ve petrolde üretim kısıntısının süreceğine ilişkin öngörülerin ardından altın ve petrol fiyatlarındaki artış sürdü.

Petrol ve altın fiyatlarındaki artış sürüyor, System.String[]

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik yeni gelişmeler ve petrolde üretim kısıntısının süreceğine ilişkin öngörülerin ardından altın ve petrol fiyatlarındaki artış sürdü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamasının artırılacağı endişelerine paralel olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.24 artışla 67.24 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.02 artışla 61.14 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.01 artışla 17.85 dolardan,

altın, yüzde 1.05 artışla 1,504 dolardan,

bakır, yüzde 0.59 artışla 2.825 dolardan,

platin, yüzde 0.77 artışla 945.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.01 artışla 1,849.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 286 liraya, çeyrek altın 468 liraya, Cumhuriyet altını da 1,938 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:12 Kaynak: DHA
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