Petrol ve altın fiyatlarının yönü aşağıya

ABD ile Çin'den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ilişkin haberlere karşın, anlaşmaya ilişkin yeni somut bilgi gelmemesine bağlı olarak, petrol ve altın fiyatları düştü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.84 düşüşle 62.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.73 düşüşle 57.30 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.46 düşüşle 16.87 dolardan,

altın, yüzde 0.07 düşüşle 1,467.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.30 düşüşle 2.63 dolardan,

platin, yüzde 0.59 düşüşle 889.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.12 artışla 1,683.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 441 liraya, Cumhuriyet altını da 1,826 liraya geriledi.