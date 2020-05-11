Petrol ve altın yeni haftaya düşüşle başladı

Hampetrol fiyatlarında, geçen haftanın son gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerine verilecek destek sözleri, Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.

Hampetrol fiyatlarında, geçen haftanın son gününde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, havayolu şirketlerine verilecek destek sözleri, Almanya havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.0 milyar euroluk istikrar paketiyle desteklenmesinin gündeme gelmesi ve Ford Motor'un Kuzey Amerika'daki üretime yeniden başlayacağını açıklamasıyla başlayan yükseliş, yeni haftanın başında yerini hafif geri çekilmeye bıraktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerin desteğinde 1,720 dolar ile yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyine yükselen altın fiyatları da geri çekildi. Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.81 düşüşle 30.30 dolara, Batı Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.81 düşüşle 30.30 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 2.53 düşüşle 25.38 dolara geriledi. Küresel emtia piyasalarında; Küresel emtia piyasalarında; gümüş, yüzde 0.22 artışla 15.52 dolar, gümüş, yüzde 0.22 artışla 15.52 dolar, altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,706.73 dolar, altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,706.73 dolar, bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar, bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar, platin, yüzde 0.17 artışla 772.11 dolar, platin, yüzde 0.17 artışla 772.11 dolar, paladyum yüzde 2.40 artışla 1,931.50 dolar düzeyindeydi. paladyum yüzde 2.40 artışla 1,931.50 dolar düzeyindeydi. İç piyasada ise, gram altın 389 liraya, çeyrek altın 639 liraya, Cumhuriyet altını da 2,547 liraya geriledi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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