Petrol ve doğal gaz alanında eğitim görecek öğrenciler 3 veya 6 bin lira burs alacak - Son Dakika
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Petrol ve doğal gaz alanında eğitim görecek öğrenciler 3 veya 6 bin lira burs alacak

25.07.2022 14:37
Petrol ve doğal gaz alanında eğitim görecek öğrenciler 3 veya 6 bin lira burs alacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında imzalanan iş birliği protokolünce petrol ve doğal gaz alanında eğitim görecek öğrenciler yeni akademik yılda 3 veya 6 bin lira burs alacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) arasında imzalanan iş birliği protokolünce petrol ve doğal gaz alanında eğitim görecek öğrenciler yeni akademik yılda 3 veya 6 bin lira burs alacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK ile TP-OTC arasında petrol ve doğal gaz sektörü için yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 12 Nisan'da imzalanan iş birliği protokolü, 2022-2023 akademik yılında yürürlüğe girecek.

Protokol uyarınca üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından hazırlanan yönergede belirlenen diğer şartlara haiz öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 6 bin lira eğitim bursu verilecek.

Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında başarı sırası ilk 25 bin arasında olup üniversitelerin petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve çevre mühendisliği programlarına yerleşip kayıt olan ve yönergede belirlenen diğer şartları haiz öğrenciler, TP-OTC tarafından 6 bin lira eğitim bursu alacak.

Ayrıca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde bu yıl açılan "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi" bölümlerine yerleşen ve kayıt olan öğrencilere aylık 3 bin lira eğitim bursu sunulacak.

Bilimsel temellere dayalı teknik personel ihtiyacının karşılanmasında ve sondajcılık sektörünün problemlerine çözüm geliştirilmesinde önemli rol üstlenecek yeni programlardan mezun olan öğrenciler Karadeniz açıklarında Filyos Bölgesi'ndeki doğal gazın üretimi, karaya iletimi ve dağıtımı alanlarında görev alabilecek.

Protokol uyarınca tüm burslar 12 ay boyunca ödenecek ve eğitim süresince başarıya bağlı olarak devam edecek. Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründeki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları da sağlanacak.

İlgili bölümleri tercih edecek öğrenciler, burs şartlarına ilişkin detaylı bilgilere 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan ve TPAO ile bağlı iştiraklerinin internet sitelerinde yayımlanacak duyurulardan ulaşabilecek.

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Kaynak: AA

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