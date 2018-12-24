Son Dakika Haberleri: Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarını Yerli İha'lar Koruyacak

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarını Yerli İha'lar Koruyacak

42 dakika önce

Petrol ve doğalgaz boru hatları, yeni geliştirilen entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Terör, sabotaj ve hırsızlıklara karşı kritik noktalar, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle 7×24 izlenecek. Enerji Bakanı Dönmez, “Yerli savunma sanayii sistemleri, enerji güvenliğimiz için de teyakkuzda olacak” dedi. BOTAŞ’ın kritik boru hatları, artık yeni geliştirilen entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Petrol ve […]The post Petrol ve doğalgaz boru hatlarını yerli İHA’lar koruyacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarını Yerli İha'lar Koruyacak, System.String[]
Petrol ve doğalgaz boru hatları, yeni geliştirilen entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Terör, sabotaj ve hırsızlıklara karşı kritik noktalar, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle 7×24 izlenecek. Enerji Bakanı Dönmez, "Yerli savunma sanayii sistemleri, enerji güvenliğimiz için de teyakkuzda olacak" dedi.

BOTAŞ'ın kritik boru hatları, artık yeni geliştirilen entegre güvenlik sistemiyle korunacak. Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi'nin saha uygulamaları, Aselsan- Havelsan iş ortaklığında Silopi'de imzalanan anlaşmayla başladı.

Boru hatları ve kritik tesisler terör, sabotaj, hırsızlık ve izinsiz kazılara karşı fiber ve elektro optik algılama, çevre güvenlik radarı, yerli İHA ve kapalı devre kamera alt sistemleriyle 7 gün 24 saat izlenecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milli enerji ve maden politikasıyla arz güvenliğini sağlamaya yönelik önemli adımların atıldığına dikkat çekti. Boru hatlarından kesintisiz ve güvenli petrol-gaz akışının arz güvenliğinin güçlendirilmesi için önemli olduğunu dile getiren Dönmez, " Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, enerji güvenliğimiz için de artık sürekli teyakkuz halinde olacak" dedi.

Projenin gerçek zamanlı, doğru ve tutarlı bilgilerin oluşturulması ve paylaşılması açısından da önemli olacağını vurgulayan Dönmez, bunun tehditlere müdahale açısından da harekat kabiliyetini arttıracağını söyledi. Dönmez, "Proje lokasyon, video, görüntü gibi veriler ve alarmların dağıtılmasında hızlı veri akışını sağlayacak. Böylece anında müdahale için keşif ve tehditler hakkında da daha çabuk bilgilendirme yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

The post Petrol ve doğalgaz boru hatlarını yerli İHA'lar koruyacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:18 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 10:00:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarını Yerli İha'lar Koruyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]