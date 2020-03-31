Petrol yatay, altın 1,611 dolarda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji piyasalarında istikrar için birlikte hareket etme konusunda anlaşmalarıyla, dip düzeylerden yukarıya dönen Brent petrol 25 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

Çin'in imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksinin (PMI), Mart ayında, 45 olan beklentilere karşın, 52'ye yükselerek Şubat ayındaki, bugüne kadar görülen en düşük düzeyi olan 35.7'den toparlanmasıyla Asya'da hisse senedi borsalarının yükselmesiyle, altın fiyatları hafif gerilese de 1,610 doların üzerinde tutundu.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı 27.13 dolara kadar çıktıktan sonra 26.39 dolara, ABD hafif petrolü de 25.28 dolara yükseldikten sonra 24.67 dolara döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.25 artışla 14.10 dolardan,

altın, yüzde 0.67 düşüşle 1,611.11 dolardan,

bakır, yüzde 1.21 düşüşle 4,756.50 dolardan,

platin, yüzde 1.04 artışla 735.00 dolardan,

paladyum yüzde 3.48 artışla 2,406.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 341 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.