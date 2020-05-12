Petrol yatay, altın 1,700 dolar sınırında

Suudi Arabistan'ın üretimde ek kesinti kararıyla Pazartesi günü yükselen petrol fiyatları yeni günde yatay hareket ederken, artan güvenli liman talebiyle yükselen altın ise, doların yeniden güç kazanmasıyla 1,700 dolar sınırında tutunuyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili Pazartesi günü, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) kesintilerine ek olarak Haziran ayında petrol üretiminde günde 1 milyon varil kesinti yapacaklarını ve böylece ülkenin petrol üretiminin böylece Nisan ayına kıyasla günde 4.8 milyon varil azalmış olacağına dikkat çekti.

Haziran vadeli fiyatı 30 doların üzerine çıktıktan sonra bu düzeylerde işlem gören Brent petrolün spot piyasalardaki fiyatı da yüzde 1.86 düşüşle 29.87 dolara çekildi. ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da spot piyasada yüzde 0.15 düşüşle 25.46 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.20 düşüşle 15.46 dolar,

altın, yüzde 0.12 artışla 1,700.07 dolar,

bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,

platin, yüzde 0.16 düşüşle 768.52 dolar,

paladyum yüzde 0.05 düşüşle 1,895.86 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 386 liraya, çeyrek altın 636 liraya, Cumhuriyet altını da 2,534 liraya geriledi.