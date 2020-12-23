Petrol yeniden 50 doların üzerinde - Son Dakika

Petrol yeniden 50 doların üzerinde

23.12.2020 17:34
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Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüs nedeniyle seyahat yasaklarının yeniden uygulanması ve ABD hampetrol stoklarındaki beklenmeyen artışa karşın, küresel emtia piyasalarında Noel tatili öncesi gelen alımlarla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 50 doların üzerine yükseldi.

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüs nedeniyle seyahat yasaklarının yeniden uygulanması ve ABD hampetrol stoklarındaki beklenmeyen artışa karşın, küresel emtia piyasalarında Noel tatili öncesi gelen alımlarla Brent petrolün varil fiyatı yeniden 50 doların üzerine yükseldi.

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle 1900 dolar düzeyinin üzerini test eden spot altın, daha sonra indiği 1870 - 1880 dolar aralığında da tutunamayıp indiği 1,860 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.00 artışla 50.41 dolar,Batı Teksas yüzde 1.04 artışla 47.41 dolar,altın yüzde 0.38 artışla 1,868.55 dolar,gümüş yüzde 1.32 artışla 25.54 dolar,bakır yüzde 1.64 düşüşle 7,746.00 dolar,platin yüzde 0.59 artışla 1,012.90 dolar,paladyum yüzde 0.73 artışla 2,330.92 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 459 liraya, çeyrek altın 751 liraya, Cumhuriyet altını da 2,992 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, "Virüsün mutasyona uğradığı kaygısıyla haftaya başlayan piyasaların yerini dünkü seansta teşvik paketi coşkusu almıştı ancak o da kısa sürdü" denildi ve şöyle devam edildi: "Dünkü seansa 1876 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seansın ilk saatlerinde pozitif seyretmesine rağmen, bu pozitifliğini tüm seansa yayamadı. ABD senatosunda teşvik paketinin geçmesinin ardından piyasalar açısından olumlu seyir izlenirken, Dün ABD başkanı Donald Trump teşvik paketinde bireylere verilecek olan 600 dolarlık yardımın az olduğunu ifade ederek, yasayı onaylamayacağını duyurdu. Teşvik paketinin tekrardan senatoya gelip düzenlenip başkana imzaya gitmesi derken Noel öncesine yetişmeyeceği kaygısıyla piyasalar satıcılı bir günü geride bıraktı. 1860 dolar/onstan seansı kapatan sarı maden, yüzde 0,9 kaybı hanesine yazmış oldu. Başkanın teşvik paketini onaylamaması kısa vadede piyasalar açısından olumsuz görünse de, paketin kapsamının artarak gelmesi orta vadede olumlu bir gelişme olarak öne çıkabilir. " Gümüş, haftanın ilk gününde 27 dolar/onsun üzerini test ettikten sonra, dün sert satıcılı bir seansı geride bıraktı. 25.18 dolar/ons seviyesinden günü tamamlayan beyaz maden, yüzde 3.8 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin, dünü kayıpla kapatarak üst üste üçüncü günü de kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1015 dolar/ons seviyesinden günü başlayan platin, seansı 1007 seviyesinden kapatarak önceki güne kıyasla yüzde 0.8 kaybı hanesine yazmış oldu."Paladyum ise oldukça sakin bir günü geride bırakırken 2315 dolar/ons seviyesinden başladığı günü yine aynı seviyeden kapatarak yerinde saymış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.0 usd/onsla gerçekleşirken, hacim açısından ortalama sayılacak bir gün geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 4019 kg altın, 848 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, brent, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol yeniden 50 doların üzerinde - Son Dakika Ekonomi


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