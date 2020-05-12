Petrol yükseldi, altın 1,700 doların üzerinde

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun 1 Mayıs'ta başlayan petrol üretimi kesintisini Haziran ayı başından itibaren günde 1 milyon varil daha genişleterek sürdüreceğini açıklaması üzerine petrol fiyatları yükseldi.
Artan güvenli liman talebiyle yükselen altın ise, doların yeniden güç kazanmasıyla 1,700 doların üzerinde hareket ediyor.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.05 artışla 30.03 dolara çıkarken, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.16 artışla 26.05 dolara yükseldi.Ünlü Menkul Değerler'in bülteninde, "Ons altın 1,700 dolar sınırında" denilerek şu değerlendirme yapıldı: "Altının ons fiyatı 1,715 dolara doğru denemeler yapsa da bu bölgeye yaklaştıkça baskı altında kalmaya devam ediyor. Risk iştahının haftaya düşük tonda bir başlangıç yapmasının etkisi ile dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunuyor olması da altın açısından şartları önemli oranda zorlaştırıyor. Aşağı yönlü hareket alanını genişletebileceğini düşünürsek özellikle 1,700 doların altındaki rakamların riskleri artıracağını düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.54 artışla 15.58 dolar,altın, yüzde 0.48 artışla 1,706.04 dolar,bakır, yüzde 2.01 artışla 5,280.50 dolar,platin, yüzde 0.56 düşüşle 765.58 dolar,paladyum yüzde 1.60 düşüşle 1,866.44 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, doların yeniden 7.0 liranın altına çekilmesinin ardından gram altın 383 liraya, çeyrek altın 630 liraya, Cumhuriyet altını da 2,510 liraya geriledi.