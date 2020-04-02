Petrol yükseldi, altın fiyatları yatay

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol piyasasında istikrarın sağlanması için bir araya gelmelerinin beklendiğine ilişkin haberler, petrolün yönünü yukarıya çevirdi. Körfez bölgesinden gelen habelerde, Suudi Arabistan'ın kriz döneminde petrol piyasasında istikrarın sağlanması için petrol üreticileari arasında işbirliğini desteklediğine ilişkin bilgiler, petrol piyasalarını alım yönünde etkiledi.

Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 7.89 artışla 27.62 dolara, ABD hafif ham petrolü 5.75 artışla 25.51 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.87 artışla 14.23 dolardan,

altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,589.29 dolardan,

bakır, yüzde 2.55 düşüşle 4,804.50 dolardan,

platin, yüzde 1.81 artışla 733.57 dolardan,

paladyum yüzde 3.36 artışla 2,302.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 340 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.