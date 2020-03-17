Petrol yükselirken altın yatay - Son Dakika
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Petrol yükselirken altın yatay

6 saat önce

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyatlama savaşı nedeniyle sert düşen petrol fiyatları, dip düzeylerden gelen alımlarla hafif yükselirken, nakde dönmeye çalışan yatırımcıların satışlarıyla haftanın ilk işlem gününde düşen...

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Covid-19 salgınının küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkileri ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki fiyatlama savaşı nedeniyle sert düşen petrol fiyatları, dip düzeylerden gelen alımlarla hafif yükselirken, nakde dönmeye çalışan yatırımcıların satışlarıyla haftanın ilk işlem gününde düşen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Goldman Sachs, Çin için 2020 ilk çeyrek ve 2020 yılı GSYH tahminlerini yüzde 2.5 büyüme olarak belirtmişti. Ocak-Şubat dönemine ilişkin gelen ekonomik veriler sonrası bu beklentisini yüzde 9.0 daralma olarak değiştirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.13 artarak 30.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.25 artışla 29.92 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.87 düşüşle 12.70 dolardan,

altın, yüzde 0.006  artışla 1,486.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.19 artışla 2.39 dolardan,

platin, yüzde 1.31 düşüşle 649.10 dolardan ve

paladyum yüzde 4.09 düşüşle 1.452.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 307 liraya, çeyrek altın 502 liraya, Cumhuriyet altını da 2,077 liraya geriledi.


Suudi Arabistan, Ekonomi, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: DHA
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