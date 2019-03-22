Son Dakika Haberleri: Petrol yükselişine ara verdi, altın yatay

Petrol yükselişine ara verdi, altın yatay

1 saat önce

Petrol fiyatı global ekonomiye yönelik endişelerle baskı altında kalırken, altın Fed sonrası yatay seyrediyor.

Petrol yükselişine ara verdi, altın yatay, System.String[]
Petrol fiyatı global ekonomiye yönelik endişelerle baskı altında kalırken, altın Fed sonrası yatay seyrediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:24 

Fed, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor Bakanlık, Geçen Yıl 3 Bin 339 Hazır Ambalajlı Ürünü Denetledi Türkiye Tarihinde Bir İlk! Diyarbakır'da 3 Bin 500 Metre Derinlikten Petrol Çıkarıldı Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 10:29:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol yükselişine ara verdi, altın yatay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]