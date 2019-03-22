Petrol yükselişine ara verdi, altın yatay
1 saat önce
Petrol fiyatı global ekonomiye yönelik endişelerle baskı altında kalırken, altın Fed sonrası yatay seyrediyor.
Petrol fiyatı global ekonomiye yönelik endişelerle baskı altında kalırken, altın Fed
sonrası yatay seyrediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:24
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